⁠'El Chapo’ interpretó a Juan Tenorio en una obra en El Altiplano: ‘Se rieron y se salió del escenario’

‘El Chapo’ Guzmán fue detenido por segunda ocasión el 22 de febrero de 2014 y trasladado al penal del Altiplano, donde, durante su estadía, tomó clases de teatro e incluso participó en una obra.

Héctor Kotsifakis, actor que interpreta al narcotraficante en La Captura, película de Netflix, conoció una curiosa anécdota sobre aquella etapa luego de conversar con su maestro de teatro.

'El Chapo' estuvo recluido en El Altiplano, donde tomó clases de teatro. (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Valtierra)

‘El Chapo’ Guzmán tuvo un incidente durante una obra de teatro

Kotsifakis contó algunos de los retos que enfrentó para interpretar a Guzmán en La Captura durante una entrevista con Javier Risco, publicada en YouTube. Entre ellos estuvo conocer detalles de la personalidad del capo, quien, de acuerdo con el actor, siempre se comportaba como “un caballero”.

Según su relato, el exlíder del Cártel de Sinaloa se dirigía a los demás de usted, evitaba decir groserías y procuraba mantener un trato educado.

Sin embargo, hubo una ocasión en la que perdió el control durante una presentación de Don Juan Tenorio, obra que preparó mientras participaba en un taller de teatro dentro del penal.

“Su maestro de teatro me platicó que pasó una vez cuando tenía que dar una función de unos monólogos de Don Juan Tenorio, le pedían hablar como español, no como de Sinaloa, él siseaba mucho, el penal lo presionaba porque ya tenía tiempo en el taller, por eso prepararon la obra”, relató Kotsifakis.

El maestro esperó hasta que ‘El Chapo’ Guzmán se sintiera preparado para presentarse frente a trabajadores del penal. Cuando finalmente subió al escenario, algo no salió como esperaba.

“Cuando se pone en su posición y le da la luz, comienza su primera línea, se le escucha el sinaloense, se ríen, se bloquea, se sale del escenario y se va al camerino. Se detiene todo, lo fue a buscar al camerino y el otro golpeando la pared enojado”.

De acuerdo con el actor de La Captura, la reacción del narcotraficante no se debió únicamente a las risas del público, sino a que consideró que había quedado mal con su profesor.

“Le falló”, explicó Kotsifakis al referirse a la importancia que Guzmán le daba al compromiso que había adquirido con su maestro de teatro.

‘El Chapo’ Guzmán se fugó del Altiplano

La estancia del esposo de Emma Coronel en el penal de máxima seguridad terminó el 11 de julio de 2015, cuando consiguió escapar mediante un túnel que conectaba la zona de regaderas de su celda con una construcción ubicada fuera del complejo penitenciario.

El pasadizo tenía una longitud aproximada de 1.5 kilómetros y fue construido para permitir que el entonces líder del Cártel de Sinaloa saliera del penal sin ser detectado. La fuga ocurrió alrededor de 17 meses después de su segunda detención..

Uno de los aspectos que más llamó la atención fueron las dimensiones y características de la obra. De acuerdo con reportes publicados por CNN, el acceso desde la regadera tenía un orificio de aproximadamente 50 por 50 centímetros, mientras que el túnel contaba con unos 10 metros de profundidad, 1.7 metros de altura y 80 centímetros de ancho.

En el interior había una motocicleta adaptada para desplazarse sobre rieles, con la que Joaquin Guzmán Loera recorrió el túnel. También se encontraron herramientas que habrían sido utilizadas durante la construcción.

El sistema contaba además con iluminación y ventilación. Parte de esta última habría sido posible gracias a la instalación de tubería de PVC. Las autoridades estimaron que la preparación del túnel pudo haber tomado alrededor de un año y medio.