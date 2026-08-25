¿Por qué Emma Coronel no aparece en ‘La captura’ de Netflix? Así vivió la aprehensión de ‘El Chapo’

En la película 'La captura' no hubo ningún personaje que interpretara a Emma Coronel. (Foto: EFE/Cortesía Netflix)

Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’ Guzmán, contó detalles de cómo vivió el momento en que se enteró sobre la detención del narcotraficante mexicano por tercera ocasión, episodio retratado en la película La Captura.

En la producción de Netflix no aparece ningún personaje que interprete a la modelo, pues ella no se encontraba junto al capo cuando comenzó la Operación Cisne Negro, el 8 de enero de 2016.

'La captura' es una película que trata sobre la tercera detención de 'El Chapo' Guzmán. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Dónde estaba Emma Coronel cuando detuvieron a ‘El Chapo’ Guzmán?

La modelo apareció en el documental Casada con el Chapo: Emma Coronel Habla, donde recordó algunos de los episodios que vivió durante su relación con el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Entre ellos habló sobre la detención del Chapo’ en 2016, cuando fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde permanece encarcelado.

“Días previos a la Navidad estuvimos mis hijas y yo con él en una cena, tirando fuegos artificiales, con otra amiga y su esposo, con otra niña, esa fue la última vez que lo vi”.

De acuerdo con Emma Coronel, se enteró de la captura a través de las noticias, cuando el operativo ya había terminado.

“Lo vi por televisión, son muchas emociones: tristeza, estrés, molestia, preocupación. Entonces en esos momentos son muchas cosas a la vez, piensas en todo. Al día siguiente que iba manejando, por la angustia, iba en sentido contrario, estaba en shock”.

La modelo relató que durante ese momento se encontraba angustiada y sin saber con certeza qué estaba ocurriendo. Sin embargo, en cuanto tuvo oportunidad, acudió a visitarlo.

También recordó que desde tiempo atrás había comenzado a sentir preocupación cuando ‘El Chapo’ le pedía que llevara a sus hijas para verlo.

“Me hablaba y me pedía verlo, quería estar con las niñas, luego pienso que se debía esperar a que todo estuviera más calmado, pues no deseaba estar en una situación de peligro, que alguien llegara y disparara”.

Emma Coronel contó detalles de cómo fue el momento en que se enteró sobre la detención del 'Chapo' Guzmán. (Foto: AP)

¿Cómo conoció Emma Coronel al ‘Chapo’ Guzmán?

Emma Coronel conoció al ‘Chapo’ cuando era menor de edad en una fiesta. Después de aquel primer encuentro comenzaron a frecuentarse y, en 2007, contrajeron matrimonio.

“Estábamos bailando, él con una muchacha y yo con otra persona, pero él piensa que yo le sonreí cuando en realidad me estaba riendo con mi amigo, se terminó la canción y dice que me le quedé viendo”.

Según la anécdota de la modelo, la ceremonia se realizó en la zona de La Angostura, municipio de Canelas, en la sierra de Durango, donde vivía en ese momento.

“Yo vivía en un rancho donde era difícil tener acceso, nos casamos en mi casa en privado, (la fiesta) bien chiquita, se trató de un asunto familiar, luego veo historias que mencionan al respecto y digo ‘no, pues no’, fue diferente”, detalló durante el stream emitido en Kick.

Emma Coronel también descartó que en su boda hubiera funcionarios públicos o grandes artistas encargados de amenizar la celebración. Por ello, pidió no creer todo lo que muestran las series y películas sobre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, especialmente cuando representan su matrimonio con ella.

¿Dónde ver el documental ‘Casada con el Chapo: Emma Coronel Habla’?

El documental Casada con el Chapo: Emma Coronel Habla está disponible en HBO Max, plataforma de streaming que requiere una suscripción para acceder a su catálogo.