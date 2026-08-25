Emma Coronel recuerda cómo conoció a ‘El Chapo’ Guzmán: ‘Pensó que le sonreí, pero no’

La historia de Emma Coronel y Joaquín Guzmán Loera comenzó en una fiesta a la que ambos asistieron. Un encuentro que para ‘El Chapo’ fue más romántico de lo que realmente ocurrió: él siempre creyó que la modelo le sonrió al verlo, mientras que ella recuerda que solo fue una coincidencia.

Aquel momento bastó para que después iniciaran una relación que terminó en matrimonio y en el nacimiento de Emali Guadalupe y María Joaquina, las hijas menores de ‘El Chapo’ Guzmán.

Una historia que Emma Coronel revivió durante una transmisión en vivo que realizó junto a Willito y Lonche, en donde compartió detalles de su vida junto al fundador del Cártel de Sinaloa, previo a su captura en 2016.

¿Cómo fue el primer encuentro de Emma Coronel y ‘El Chapo’?

La modelo explicó que aquella ocasión ella estaba bailando con uno de sus amigos, con quien estaba pasando un buen momento, por lo cual estaban riendo; fue ahí cuando su mirada se encontró con la del narcotraficante.

“Estaba bailando con otra chica y yo con otro chico. Se paró la canción y yo me andaba riendo porque estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes la cura que trae uno con ellos”, compartió.

Emma Coronel contó detalles de cómo fue el momento en que conoció al 'Chapo' Guzmán. (Foto: AP)

A pesar de ello, Emma explica que ‘El Chapo’ pensó que en realidad ella intentaba llamar su atención: “Él piensa que yo le sonreí a él, piensa que le coqueteé, pero no”, comentó en la conversación con los influencers.

Emma Coronel indicó que, a pesar de saber que los hechos no habían ocurrido de esa forma, ella nunca le comentó a Joaquín Guzmán lo que realmente pasó: “Yo nunca lo saqué de su duda”, afirmó.

¿De qué hablaron Emma Coronel y ‘El Chapo’ la primera vez?

Emma Coronel tenía 17 años cuando conoció a ‘El Chapo’, mientras que el padre de Ovidio Guzmán ya había cumplido 50; un aspecto que el narcotraficante no consideró un impedimento para acercarse a ella.

“Me fui a sentar y al ratito vino para invitarme a bailar”, dijo Emma, quien afirmó que la primera interacción que tuvo con ella fue desde el respeto, ya que primero le preguntó si le permitía sacarla a la pista.

“Me dijo: ‘¿Puedo bailar contigo?’. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él. ¡Wow! Bien nice”, compartió Emma en la transmisión. Esta no es la primera vez que ella habla al respecto.

En una entrevista para el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, la modelo explicó que, en esa ocasión, el narcotraficante le preguntó si ella ya sabía cocinar, en específico las enchiladas.

“La primera vez que nos conocimos me estaba preguntando qué sabía cocinar, que si sabía hacer enchiladas”, dijo. Para ese momento, Coronel no sabía la receta; sin embargo, mintió: “Yo le dije que sí, porque yo no le iba a decir que no”.

¿Cómo fue la boda de Emma Coronel y ‘El Chapo’?

En la transmisión en vivo, Emma Coronel explicó que, a un año de su primer encuentro, contrajeron matrimonio. Una ceremonia que se realizó en la zona de La Angostura y que estuvo alejada de toda ostentación.

“Nos casamos en mi casa en privado, (la fiesta) bien chiquita, se trató de un asunto familiar, luego veo historias que mencionan al respecto y digo ‘no, pues no’, fue diferente”, comentó.

Emma Coronel aseguró que no tuvo una fiesta ostentosa el día que se casó con 'El Chapo'. [Fotografía. Cuartoscuro]

Emma negó que en su boda se presentaran grupos musicales u otros criminales: “No le hagan caso a lo que dicen, lo que pasa es que cuando ya eres figura pública cualquier persona cree que puede hablar sobre ti”, comentó.

Luego de su matrimonio, la pareja dio la bienvenida a sus dos hijas: Emali Guadalupe y María Joaquina, quienes para la modelo son “el mayor regalo” que ‘El Chapo’ le dio durante su relación.

Una etapa en la cual Emma Coronel recuerda al narcotraficante como una persona que la llenaba de detalles: “No puedo decirte cuántos arreglos me ha enviado, es exagerado, exagerado. Por cualquier cosa (me los regalaba)”, compartió.