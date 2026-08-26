Militares entran a Plaza Paseo Durango y detienen a criminales en ‘maratón’ de operativos

Al menos cuatro personas fueron detenidas en Durango durante una serie de operativos realizados por fuerzas federales en distintos puntos de la capital del estado, uno de ellos dentro de Paseo Durango, el principal centro comercial de la capital, donde la movilización generó momentos de tensión entre visitantes y trabajadores.

Los operativos por tierra y aire se realizaron en cuando menos cinco puntos de la ciudad a lo largo de la tarde. Además de Paseo Durango, se reportaron acciones en los fraccionamientos Privanzas, Real de Castilla y Las Calzadas, así como en la colonia Miguel de la Madrid.

Así fue el operativo en Plaza Durango

En Paseo Durango, elementos federales ingresaron al complejo comercial en busca de personas que presuntamente eran perseguidas. Durante el operativo se restringió por momentos el acceso y la salida del inmueble, mientras los efectivos se movilizaban entre distintos puntos del centro comercial.

La acción concluyó con el aseguramiento de una camioneta Toyota Hilux blanca y la detención preliminar de cuando menos dos personas que presuntamente viajaban en ella.

El movimiento de los elementos de seguridad provocó incertidumbre entre las personas que permanecían dentro de la plaza, particularmente empleados y visitantes que tuvieron que permanecer en el lugar mientras se desarrollaba la búsqueda incluso al interior de las tiendas buscando criminales que operan en Durango .

En los otros puntos de la ciudad se reportó la detención de al menos dos personas más.

También trascendió el aseguramiento de armas , vehículos y cartuchos útiles, aunque hasta el momento no se ha precisado la cantidad ni las características de lo decomisado.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Ejército Mexicano . Aeronaves de la Marina realizaron además sobrevuelos en distintos sectores de la capital durante las acciones.

Versiones extraoficiales señalan que uno de los objetivos de los operativos estaría relacionado con la estructura de la familia Cabrera Sarabia, ligada al Cártel de Sinaloa y que entre los detenidos habría personas consideradas mandos medios o con posiciones relevantes dentro de una organización criminal. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el momento tampoco se han proporcionado los nombres de los detenidos ni un balance oficial de los aseguramientos. Se espera que en las próximas horas las autoridades federales informen sobre los resultados de los operativos realizados este miércoles en Durango.