Decomiso masivo en Durango: Aseguran más de 20 mil dosis de droga y 2 millones de pesos en efectivo

Elementos del Ejército participaron en el oeprativo para decomisar armas y dinero en efectivo al crimen organizado en Durango.

Un operativo de fuerzas federales permitió un ‘golpe’ a la estructura del narcotráfico en Durango con el aseguramiento de más de 20 mil dosis de drogas, armas, cartuchos y 2 millones 113 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Peñón Blanco, tras un despliegue realizado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué aseguraron en el operativo en Durango?

Fueron aseguradas un arma corta y un arma larga, 145 cartuchos, ocho cargadores, 14 mil 800 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina, 3 mil 98 dosis de un polvo blanco con características propias de cocaína y 2 mil 510 dosis de una hierba verde con características propias de marihuana.

También se localizaron 474 cigarrillos elaborados con una hierba verde con características similares a la mariguana, un vehículo, diverso equipo táctico y los 2 millones 113 mil pesos en efectivo.

Lo asegurado quedó a disposición de la representación de la FGR en Durango, que continuará con las investigaciones y los peritajes correspondientes. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas en esta acción ni se ha establecido públicamente a qué grupo delictivo en Durango estarían relacionados los bienes asegurados.

El Gabinete de Seguridad presentó imágenes sobre el operativo en Durango en las que se observan cerca de 100 fajos de billetes divididos en denominaciones de 50 hasta 500 pesos.

Además, se observa supuesto equipo táctico con letras de la policía estatal. Las autoridades no aclararon si esto tiene que ver con actos de corrupción del crimen organizado.

En lo que va del año se han asegurado casi 26 mil armas de fuego del crimen organizado, además de 4 millones de cartuchos.

El Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional han encabezado los operativos relacionados con el decomiso masivo de armas y drogas como parte de la estrategia para debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos, en este caso en Durango.