Maru Campos refuerza los sistemas de salud y de seguridad en Delicias, Chihuahua

Durante el segundo día de recorrido de la Ruta Chihuahua por la región centro-sur del estado, la gobernadora Maru Campos supervisó diversas obras de movilidad y de salud, y entregó equipamiento y patrullas para reforzar la seguridad en el municipio de Delicias.

La jornada inició con su visita al Hospital Regional de Delicias, donde inspeccionó los avances de la ampliación del área de imagenología, así como el mejoramiento de quirófanos y la zona de mastografías.

Estas renovaciones y la incorporación de tomógrafos de primer nivel beneficiarán a miles de familias de Delicias, Meoqui, Rosales, Jiménez y Camargo.

Acompañada de los secretarios de Salud y de Comunicaciones y Obras Públicas, Gilberto Baeza y Jorge Chanez, respectivamente, recorrió las áreas de laboratorio, traumatología, consulta externa, entre otras.

Posteriormente, junto al alcalde Jesús Valenciano y el diputado Roberto Carreón, encabezó el arranque de la pavimentación de la calle Faisán, obra que beneficiará a las y los 6 mil 500 habitantes de la zona, donde se realiza una inversión superior a los 3.46 millones de pesos.

Los trabajos incluirán fresado de la carpeta asfáltica existente, colocación de riego de liga, mezcla y renivelación, además de la colocación de la señalética correspondiente.

Para culminar la jornada, Maru Campos entregó, junto con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, 30 nuevas patrullas híbridas y equipamiento, para fortalecer a la Policía Municipal de Delicias y avanzar en la reducción de delitos.

En el Subcentro Centinela, la mandataria condujo una de las unidades para constatar su buen funcionamiento y la incorporación de tecnología de punta, que permitirá mejorar los patrullajes en la región.

Del total de vehículos entregados, 16 se incorporarán a la Dirección de Vialidad, 13 a la Policía Municipal y una a Protección Civil.

“Tomémonos de la mano y veámonos con confianza a los ojos. Que los discursos de odio no nos paren, porque hay esperanza y prueba de ello es este Gobierno del Estado que los cuida. Somos gente bien bragada, inteligente, que ha enfrentado muchos obstáculos y por eso cuentan conmigo”, expresó la gobernadora en el evento.

“¡Vamos puro para adelante, Delicias, contentos, agradecidos y trabajando siempre juntos, sacando prosperidad a la precariedad del desierto!”, subrayó la titular del Ejecutivo.

En estas actividades de la Ruta Chihuahua, se contó con la presencia del alcalde de Rosales, José Andujo; del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo; del coordinador de Desarrollo Municipal, Jorge Puentes y del director administrativo del Instituto Chihuahuense de Salud, José Terrazas.

También asistió Víctor Hugo Soto, director de Seguridad Pública de Delicias; Edgar Alonso, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y miembros del Cabildo local.