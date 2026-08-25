Candidato de Morena en Campeche pide no respaldar a Rocha Moya: ‘Nos contamina solapar’

Pablo Gutiérrez Lazarus, el nuevo coordinador de Morena para la Defensa de la Transformación en Campeche, marcó distancia de Rubén Rocha Moya.

Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Ciudad del Carmen y recientemente designado coordinador de Morena para la Defensa de la Transformación en Campeche, llamó a no solapar a personajes que, desde su perspectiva, dañan al movimiento y generan desesperanza entre la ciudadanía, en referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Si uno los solapa se vuelve el cómplice, no estamos para eso, nos contamina, desesperanza al pueblo, el solapar a personajes que no nos ayudan y que sí menoscaban y dañan”, afirmó Gutiérrez Lazarus ante medios de comunicación.

Al ser cuestionado por medios sobre la segunda licencia de Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de vínculos con el narcotráfico y el cártel de Los Chapitos, Gutiérrez Lazarus sostuvo que los integrantes de Morena deben responder por sus actos independientemente del estado en el que se encuentren.

“Es que nos queda muy lejos, de verdad Sinaloa, estamos muy lejos. Pero si el comportamiento es indebido, todos tienen que someterse”, señaló. “Pero hay de todo, como en la familia hay de todo un poco. Personas que nos hacen daño no merecen estar ni representan a este movimiento”, sostuvo.

El tres veces alcalde de Ciudad del Carmen también rechazó que su designación como coordinador para la Defensa de la Transformación en Campeche responda al respaldo de algún grupo político o de la gobernadora Layda Sansores.

Al ser cuestionado sobre si era el candidato de la gobernadora, Gutiérrez Lazarus respondió: “No, soy del pueblo, al final del día vengo del pueblo haciendo una labor de tierra, de a pie”.

Añadió que su trayectoria política en Ciudad del Carmen se ha construido sin el respaldo de figuras externas: “Los habitantes de mi municipio lo saben, sin padrinos, sin madrinas”.

Un día duró el regreso de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa

El pasado viernes 21 de agosto, Rocha Moya anunció que se reincorporaba a sus funciones como gobernador del estado después de 112 días de licencia, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara que no encontró elementos que sustentaran su participación en una conducta penal.

Sin embargo, su regreso generó rechazo dentro de Morena y críticas de parte de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que su reincorporación al cargo fue una decisión personal que no le pareció apropiada y respaldó que Rocha Moya solicitara nuevamente licencia.

“No me parecía pertinente, por decir lo menos. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para decir que era una decisión del gobernador, no del Gobierno de México y así opinaron muchos otros”, indicó la mandataria el lunes durante su conferencia mañanera.

El gobernador permaneció alrededor de 34 horas nuevamente al frente del Ejecutivo estatal antes de solicitar otra licencia. El Congreso de Sinaloa posteriormente designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.

Morena abre proceso contra Rocha Moya y analiza su permanencia en el partido

La controversia también llegó a los órganos internos de Morena. Este martes 25 de agosto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido inició un procedimiento para revisar la actuación de Rocha Moya, e incluso se analiza la posibilidad de su expulsión.

El caso ocurre en medio de acusaciones formuladas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre Rocha Moya y el crimen organizado, señalamientos que el gobernador ha rechazado.