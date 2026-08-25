Protestan contra el Morebús en Morelia: ¿Por qué ambientalistas se oponen al nuevo proyecto de transporte?

Como parte de los ajustes al proyecto, autoridades de Michoacán anunciaron el rescate de 27 árboles en la zona de Tres Puentes.

Este martes, un grupo de manifestantes realizó un bloqueo en la avenida Madero Poniente, a la altura del Crucero Tres Puentes, en Morelia, Michoacán, en rechazo al proyecto de sistema de transporte Morebús, una de las principales obras de movilidad impulsadas por el gobierno estatal.

Este nuevo transporte público, que ya se encuentran en proceso de construcción, ha provocado el rechazo de grupos de ambientalistas que se oponen al proyecto debido al impacto que este tendría sobre la flora y fauna de la zona, en especial del arbolado.

Ante las protestas, el gobierno de Michoacán ha defendido la construcción argumentando que cuentan con los dictámenes correspondientes y que han realizado modificaciones para reducir el impacto ambiental, entre ellos la implementación de un programa de reforestación de 32 mil ejemplares, así como el rescate y trasplante de árboles ubicados en el trayecto.

¿Qué es el Morebús y por dónde pasará el nuevo transporte de Morelia?

El pasado 12 de mayo, las autoridades de Morelia dieron el banderazo de salida a los trabajos de construcción del Morebús, que busca agilizar los traslados en la ciudad, particularmente entre la zona poniente y el Centro.

La obra contempla un corredor de aproximadamente 14.6 kilómetros, por el que circularán autobuses sobre un carril confinado. El proyecto considera 28 estaciones, 74 unidades de 12 metros y 29 cruces seguros, además de infraestructura con rampas para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad.

El gobierno estatal señala que el sistema permitirá reducir hasta 50 por ciento los tiempos de traslado. La ruta conectará la zona de la desviación a Cuto de la Esperanza con el Obelisco, un recorrido que, de acuerdo con las autoridades, podrá realizarse en alrededor de 30 minutos.

La inversión anunciada para la obra asciende a 2 mil 193 millones de pesos, con recursos federales y estatales y sin contratación de deuda pública.

Las obras del Morebús contemplan un corredor de 14.6 kilómetros que conectará la zona poniente de Morelia con el Centro. (Gobierno de Michoacán)

¿Por qué ambientalistas rechazan la contrucción del Morebús?

Los grupos ambientalistas que se oponen al Morebús consideran que la construcción afecta la vegetación y la fauna del lugar, particularmente en la zona de Tres Puentes, donde se construye un puente peatonal con rampas y accesos para el ascenso y descenso de los usuarios.

Además, el anuncio del retiro de 613 ejemplares de vegetación para la construcción de este proyecto desató las críticas y las movilizaciones de vecinos y activistas, quienes señalaron la tala masiva de árboles debido a su desarrollo.

Al ser cuestionada sobre el tema, la diputada del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, calificó como “una barbaridad” la tala de árboles vinculada con las obras del Morebús en Morelia y llamó a privilegiar el diálogo con los vecinos inconformes, aunque evitó emitir una postura.

“No estoy ahorita en ese tema, pero yo siempre creo que es mejor hacer prevalecer el diálogo”, contestó.

En medio de la controversia, el pasado 22 de agosto la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta, aclaró que los 613 ejemplares identificados no equivalen a 613 árboles que serán talados.

Explicó que 434 de esos ejemplares corresponden a especies exóticas, invasoras y arbustos. Entre ellos se encuentran jacarandas, paraísos, eucaliptos, magueyes, camelinas y palmeras.

Precisó que en la zona de Tres Puentes fueron identificados 153 ejemplares. De ellos, las autoridades señalaron que solamente 49 contaban con autorización para retiro o reubicación, mientras que 104 permanecerían en su sitio. Al momento de ese reporte, 22 ya habían sido reubicados.

27 árboles de Tres Puentes serán rescatados y trasplantados como parte de los ajustes al Morebús. (Gobierno de Michoacán)

Debido a las manifestaciones contra el proyecto, el 24 de agosto el gobierno estatal informó que, como resultado de los ajustes realizados al Morebús, 27 árboles de la zona de Tres Puentes serán rescatados y trasplantados en áreas cercanas, principalmente en las canchas y a lo largo de la ribera del Río Grande. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad aseguró que no se contempla retirar más árboles en esa zona.

La administración estatal también informó que ya se habían rescatado más ejemplares a lo largo del trayecto. Este 25 de agosto, la Secretaría del Medio Ambiente señaló que la cifra de árboles rescatados para trasplantar llegó a 110.

Gobierno de Michoacán promete reforestar con 32 mil árboles

Para compensar el impacto ambiental asociado con la obra, el gobierno de Michoacán también puso en marcha un programa de reforestación de 32 mil árboles.

El 23 de agosto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la plantación de los primeros 5 mil ejemplares en Villas del Pedregal. Del total anunciado, 20 mil árboles serán plantados directamente por el Gobierno del Estado y otros 12 mil corresponderán al Ayuntamiento de Morelia como parte de las medidas de compensación ambiental.

El gobierno estatal indicó que los nuevos árboles serán especies originarias de Michoacán y que fueron seleccionados para contribuir a la generación de microclimas, reducir las islas de calor y mejorar la calidad del aire. También plantea que la masa forestal proyectada permitirá capturar alrededor de mil 800 toneladas de dióxido de carbono al año.

La administración estatal agregó, además, que el Morebús tendrá un impacto positivo en materia de emisiones. Según sus estimaciones, el sistema permitirá reducir 42 por ciento los contaminantes generados en Morelia.

Con información de Quadratín Michoacán.