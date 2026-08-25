Tormentas ‘Julio’ e ‘Iselle’ chocarán en el Pacífico: ¿Cuál es su trayectoria y afectarán a México?

'Julio' e 'Iselle' avanzan por el Pacífico y no representan peligro para México. (Foto: SMN)

Las tormentas tropicales ‘Julio’ e ‘Iselle’ se desplazan actualmente sobre el océano Pacífico, en una zona donde las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución y trayectoria.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ambos sistemas se encuentran lejos de las costas mexicanas y, debido a su distancia y trayectoria, no representan peligro para México.

La tormenta ‘Julio’ se localiza a mil 085 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mientras que ‘Iselle’ se encuentra a mil 175 kilómetros al oeste de ese mismo punto.

La cercanía entre sistemas tropicales ha puesto sobre la mesa el llamado efecto Fujiwhara, un fenómeno mediante el cual dos ciclones tropicales próximos pueden interactuar y modificar su movimiento.

Las tormentas 'Iselle' y 'Julio' están en el océano Pacífico. (Foto: SMN)

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical ‘Julio’?

Según el SMN, la tormenta tropical ‘Julio’ presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Su centro se localiza a mil 085 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el noreste a 35 kilómetros por hora.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señala que, debido a su distancia y trayectoria, ‘Julio’ no representa peligro para México.

En el pronóstico de trayectoria incluido por el SMN se observa el desplazamiento del sistema hacia el noreste durante las siguientes posiciones previstas.

¿Cuál es la trayectoria de Iselle?

La tormenta tropical ‘Iselle’ presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora, de acuerdo con el SMN.

Su centro se localiza a mil 175 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanza hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Al igual que la tormenta ‘Julio’, el SMN establece que, por su distancia y trayectoria, ‘Iselle’ no representa peligro para México.

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

El efecto Fujiwhara ocurre cuando dos ciclones tropicales se encuentran suficientemente cerca como para interactuar entre sí.

Según la Conagua, se trata de la interacción entre dos ciclones tropicales que se encuentran a menos de mil 200 kilómetros, los cuales pueden rotar o desplazarse entre sí siguiendo una trayectoria ciclónica.

Cuando ambos sistemas tienen una intensidad similar, pueden moverse alrededor de un punto o centro geométrico ubicado entre ellos. Si existe una diferencia importante de intensidad, el ciclón más fuerte puede dominar el comportamiento del sistema más débil.

En algunos casos, el ciclón más intenso puede incluso absorber al más débil.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) define el efecto Fujiwhara como la tendencia de dos ciclones tropicales cercanos a rotar ciclónicamente alrededor uno del otro.