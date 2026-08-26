‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth⁠’: Esto sabemos sobre la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, la nueva película dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino. Netflix confirmó este miércoles el título y las fechas de estreno de la cinta, que llegará primero a salas IMAX y después a la plataforma.

La película retoma al personaje de Once Upon a Time in Hollywood, cinta de 2019 por la que Pitt ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. La historia se traslada a 1977, casi una década después de los acontecimientos de la producción original.

¿De qué trata ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’?

Netflix no ha revelado detalles específicos de la trama. La compañía únicamente adelantó que Cliff Booth se encuentra en un Hollywood muy diferente al de la primera película.

La nueva cinta ocurre en 1977, ocho años después de los acontecimientos de Once Upon a Time in Hollywood, ambientada originalmente en Los Ángeles de 1969.

Tarantino escribió el guion, pero no dirige esta continuación. Fincher ocupa la silla de director, mientras Pitt y Ceán Chaffin participan como productores.

Tarantino explicó previamente que decidió no dirigir la película porque no quería que su siguiente trabajo como director fuera una secuela. El cineasta ha señalado que pretende que su próxima película como director sea también la última de su carrera.

Brad Pitt regresa en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth⁠’

Pitt vuelve al papel del especialista de cine Cliff Booth, personaje que interpretó en la producción de 2019 protagonizada también por Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

El regreso marca además una nueva colaboración entre Pitt y Fincher, quienes han trabajado juntos en películas como Seven, Fight Club y The Curious Case of Benjamin Button.

El elenco de la nueva película incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.

Netflix ya había mostrado un breve adelanto durante el Super Bowl de febrero. En las imágenes, Cliff Booth aparece diciendo: “No tengo muchos talentos, pero sé que no debo interponerme en el camino de una buena historia”.

¿Cuándo se estrena la nueva película basada en Cliff Booth?

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth tendrá una exhibición exclusiva de dos semanas en salas IMAX de todo el mundo a partir del 25 de noviembre de 2026.

Después de su paso por cines, la película llegará a Netflix el 23 de diciembre de 2026. La cinta se convierte así en una de las contadas producciones de Netflix con estreno cinematográfico previo a su lanzamiento en streaming.

¿Qué pasó con ‘Once Upon a Time in Hollywood’?

La película original, escrita y dirigida por Tarantino, llegó a los cines en 2019 y tuvo a Pitt como Cliff Booth y a DiCaprio como Rick Dalton.

Once Upon a Time in Hollywood consiguió 10 nominaciones al Óscar y ganó dos estatuillas: el de Pitt y también Mejor Diseño de Producción.

La cinta recaudó alrededor de 377 millones de dólares en la taquilla mundial, de acuerdo con los datos proporcionados por Netflix.