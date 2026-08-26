La vez que la falsa Yayoi Kusama engañó a todos los asistentes en Zona Maco

Una actriz se hizo pasar por Yayoi Kusama para conocer la reacción de la gente. (Foto: EFE)

Yayoi Kusama murió a los 97 años. Reconocida internacionalmente por sus característicos lunares, patrones repetitivos e instalaciones inmersivas, falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, según informó su página web. La causa de muerte no fue revelada.

La creadora dejó una extensa trayectoria que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del arte contemporáneo. Sus obras fueron expuestas en museos de distintas partes del mundo y su estilo, marcado por los llamados polka dots, se convirtió en uno de los sellos más reconocibles de la cultura visual contemporánea.

Sin embargo, años antes de su muerte, el nombre de Kusama también protagonizó un curioso experimento en México, cuando una actriz se hizo pasar por la artista japonesa para poner a prueba la reacción del público.

La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años. (Foto: EFE)

Marisol Gasé se hizo pasar por Yayoi Kusama en Zona Maco

En 2015, Chilango realizó un experimento social durante Zona Maco, en la Ciudad de México, para comprobar qué ocurriría si la artista japonesa aparecía de manera inesperada en la exposición de arte.

La encargada de interpretar a Kusama fue la actriz Marisol Gasé, quien utilizó una peluca naranja, lentes y una silla de ruedas para caracterizarse. En ningún momento se informó a los asistentes que se trataba de una actuación.

La presencia de la falsa Kusama no pasó desapercibida. Poco a poco, los visitantes comenzaron a acercarse para conseguir fotografías con ella, mientras otros incluso corrían para alcanzar a la supuesta artista.

La situación llegó al punto de que varias personas se congregaron alrededor de Gasé para pedirle fotografías y autógrafos. El experimento buscaba cuestionar si los asistentes acudían a una feria de arte para observar las obra.

“Se volvió una peleadera, me pedían firmar donde fuera, en la mano, la playera”, contó Gasé a Chilango sobre la experiencia.

¿Quién fue Yayoi Kusama?

Yayoi Kusama nació el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón. Comenzó a pintar desde niña y desarrolló desde entonces los patrones repetitivos y los lunares que posteriormente se convertirían en elementos fundamentales de su obra.

A finales de la década de 1950 se trasladó a Estados Unidos, donde entró en contacto con las vanguardias artísticas de Nueva York y comenzó a experimentar con pinturas, esculturas, instalaciones, performances y más.

Su trabajo estuvo relacionado con el activismo contra la guerra de Vietnam y con movimientos artísticos como el pop y el arte contemporáneo. Durante su trayectoria influyó en otros creadores y llegó a relacionarse con figuras como Andy Warhol y Claes Oldenburg.

En 1973 regresó a Japón y, años después, se internó voluntariamente en una institución psiquiátrica, desde donde continuó su trabajo. Su producción artística no se limitó a la pintura: también escribió novelas y poesía, además de desarrollar instalaciones y colaboraciones con distintas marcas.

Entre las obras más conocidas de la artista japonesa se encuentran Narcissus Garden, Gleaming Lights of the Soul, Dots Obsession, Ascension of Polka Dots y My Eternal Soul, una serie que comprende alrededor de 900 pinturas realizadas entre 2009 y 2021.

Kusama abrió su propio museo en Tokio en 2014. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Praemium Imperiale, que obtuvo en 2006, y la Orden de la Cultura de Japón, que recibió en 2016.