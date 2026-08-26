⁠¿Quién es el maestro que le enseñó actuación al ‘Chapo’ Guzmán, llamado ‘Padre del Teatro Penitenciario’?

'Chapo' Guzmán tuvo clases de teatro durante su estadía en el Penal del Altiplano. (Foto: AP/ChatGPT)

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán es conocido por ser uno de los narcotraficantes más importantes en la historia de México, pero durante su paso por El Altiplano también tuvo un acercamiento con el teatro.

El responsable de enseñarle actuación fue Jorge Correa Fuentes, un maestro y dramaturgo que se dedicó a trabajar con personas dentro de la prisión.

Correa fue reconocido en 2010 por el International Theatre Institute (ITI) de la UNESCO como el Padre del Teatro Penitenciario en México, además, también tuvo como alumno a Caro Quintero.

'Chapo' Guzmán fue a clases de teatro durante su detención en el Penal del Altiplano. (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Valtierra)

¿Quién es Jorge Correa, el maestro que enseñó teatro al ‘Chapo’?

Jorge Correa Fuentes nació en Guanajuato donde se formó como actor. Durante la década de 1970 buscaba desarrollar una carrera sobre los escenarios, pero posteriormente su camino profesional lo llevó hacia el trabajo teatral dentro de las prisiones.

De acuerdo con una entrevista publicada por la Secretaría de Cultura, Correa comenzó su trabajo en el sistema penitenciario después de incorporarse a la Dirección General de Reclusorios. En 1983, en el Reclusorio Oriente, montó una obra protagonizada por una persona privada de la libertad, experiencia que marcaría el inicio de una trayectoria dedicada al teatro como herramienta de reinserción.

Con el paso de los años, desarrolló el Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva (STRAP), una metodología mediante la cual utilizaba la actuación para trabajar aspectos personales y emocionales de quienes se encontraban en prisión, entre ellos Daniel Arizmendi ‘El Mochaorejas’.

La Secretaría de Cultura señala que Correa llegó a trabajar en prisiones de todo el país y consiguió reunir en una misma actividad teatral a integrantes de grupos criminales rivales sin que se produjeran enfrentamientos. Su objetivo, explicó en distintas entrevistas, no era formar actores profesionales, sino utilizar el teatro para transformar al individuo durante su proceso de reclusión.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera se fugó del Penal del Altiplano en 2015. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo le enseñó actuación al ‘Chapo’ Guzmán?

Jorge Correa conoció a Joaquín Guzmán Loera cuando el entonces líder del Cártel de Sinaloa se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

El profesor de Teatro lo describió como una persona ordenada y respetuosa, además recalcó que no es “un monstruo” como usualmente se le cataloga.

“Escuchaba, tenía disciplina, era metódico, no te miraba mal (...) tenía un diálogo increíble con él, era noble y nada prepotente. Nunca me interrumpió la clase”, señaló en una plática para el canal Charlie Espectáculos.

Según el relato publicado por Criminología y Criminalística, Correa trabajó con ‘El Chapo’ Guzmán para que participara en una adaptación de Don Juan Tenorio.

Durante los ensayos, practicaron juntos los diálogos y trabajaron en la manera de hablar. Sin embargo, durante la presentación, el acento norteño del sinaloense terminó imponiéndose y provocó las risas del público, anécdota que recientemente recordó Héctor Kotsifakis, actor de La captura, película de Netflix.

“Cuando se pone en su posición y le da la luz, comienza su primera línea, se le escucha el sinaloense, se ríen, se bloquea, se sale del escenario y se va al camerino. Se detiene todo, lo fue a buscar al camerino y el otro golpeando la pared enojado. ‘Le fallé, maestro’, decía cuando lo encontró“, dijo Kotsifakis en una entrevista para Javier Risco.

¿Por qué Jorge Correa es llamado Padre del Teatro Penitenciario?

La propuesta de Correa buscaba que las personas privadas de la libertad utilizaran el teatro para expresar sus experiencias, enfrentar sus circunstancias y encontrar una forma de reconocerse a sí mismas.

La Secretaría de Cultura explicó que establecía una diferencia entre el teatro en prisión y el teatro penitenciario. Mientras el primero consiste en llevar obras de autores clásicos a los centros de reclusión, el segundo aborda las experiencias propias de quienes viven tras las rejas: sus frustraciones, miedos, pérdidas, deseos y las consecuencias de sus actos.

Por esta labor, el ITI de la UNESCO lo reconoció en 2010 y le otorgó la medalla ‘Mi Vida en el Teatro’, reconocimiento que se sumó a varias décadas de trabajo en centros de readaptación y reclusorios.