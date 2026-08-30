Exjefe de la DEA pide que México entregue Rocha Moya: ‘Necesita enfrentar un juicio en EU’

Rubén Rocha Moya debería ser enviado a EU, de acuerdo con el extitular de la DEA.

Derek Maltz, extitular de la DEA, considera que México debe mandar a EU a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, para ser juzgado por las acusaciones de presuntos nexos con Los Chapitos.

En sus redes sociales, el exfuncionario escribió que espera que Rubén Rocha sea expulsado de México y enviado a Nueva York “para enfrentar la justicia en un tribunal federal en Estados Unidos”.

Admitió que el gobernador de Sinaloa, para el que el PAN pide juicio político, “es inocente hasta que se demuestre lo contrario”; sin embargo, reiteró que es necesario un proceso judicial.

“¡Espero que veamos su llegada pronto!" Escribió el exdirector de la DEA en redes sociales, acompañado de una imagen creada con inteligencia artificial que simula la entrega de Rocha Moya con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, además de agentes del FBI y la DEA.

No hay pruebas de las acusaciones de EU contra funcionarios de Sinaloa

En los últimos 10 días hubo movimientos importantes en torno a las acusaciones de EU contra 10 funcionarios de Sinaloa acusados por nexos con el Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha volvió al gobierno de Sinaloa y, tras el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena, volvió a pedir licencia que fue otorgada por el Congreso local, para posteriormente nombrar a Graciela Domínguez como gobernadora interina.

En el Senado, Enrique Inzunza anunció su separación de la bancada de Morena, con el objetivo de no dar herramientas a la oposición para injurias en contra de la 4T y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario recalcó que, a más de tres meses de las acusaciones, no hay pruebas en su contra ni en contra de los otros funcionarios a los que EU acusó por vínculos con Los Chapitos.

Agregó que él se defenderá por su cuenta, y sus labores como legislador serán sin bancada, de cara al próximo periodo de sesiones en el Congreso.