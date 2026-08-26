¿Quién es Imelda Castro, la virtual candidata de Morena para Sinaloa?

Morena designó a Imelda Castro Castro como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa. (El Financiero: Nicolás Tavira).

Imelda Castro, senadora de Morena con licencia, fue designada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Sinaloa, con lo que se perfila como la carta del partido guinda para competir por la gubernatura en las elecciones de 2027.

Las dirigencias de Morena, PT y PVEM respaldaron su nombramiento en medio de la situación política que atraviesa Sinaloa. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reconoció que el estado vive “tiempos complejos”, pero afirmó que el partido no dejará solo al pueblo sinaloense.

La presidenta del PVEM, Karen Castrejón, explicó que el anuncio se adelantó debido al momento político que vive la entidad y destacó la necesidad de privilegiar la unidad. Aunque reconoció que el aspirante del Verde, Ricardo Madrid, tenía “muy buenos números”, señaló que el partido optó por respaldar a Castro.

¿Quién es Imelda Castro?

Imelda Castro tiene 58 años y cuenta con una trayectoria política de varias décadas. Sus primeros pasos los dio en el movimiento de El Barzón y posteriormente participó como militante fundadora del PRD, partido en el que ocupó distintos cargos de dirección en Sinaloa.

Durante su trayectoria fue regidora de Culiacán, diputada local en dos ocasiones y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRD. También se desempeñó como docente y funcionaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En 2017 renunció al PRD y se incorporó a Morena. Un año después llegó al Senado de la República y en 2024 consiguió la reelección como senadora por Sinaloa.

El 22 de junio de 2026 solicitó licencia a su cargo en el Senado para participar en el proceso interno de Morena para definir a su perfil rumbo a la gubernatura de Sinaloa.

La dirigente nacional de Morena señaló que con Imelda Castro al frente se buscará fortalecer la organización en el territorio. (El Financiero: Nicolás Tavira).

¿Qué dijo Imelda Castro sobre la situación en Sinaloa?

Tras recibir su constancia como coordinadora estatal, Imelda Castro sostuvo que las investigaciones de casos ocurridos en México deben realizarse a través de las instituciones nacionales.

“Para contribuir a la prosperidad y a la paz que Sinaloa, como dijera el gran Mahatma Gandhi: no hay camino para la paz, la paz es el camino. Y como ha dicho nuestra presidenta, cualquier acusación internacional sobre servidores públicos mexicanos, debe investigarse y resolverse bajo nuestras leyes y nuestras instituciones”, dijo Imelda Castro.

Sin hacer referencia directa al escándalo relacionado con Rocha Moya, afirmó que no se ocupará del pasado y planteó que la defensa de la soberanía nacional no significa “enfrentarnos con nadie”.