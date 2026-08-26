¿Quién fabricó la historia de que Héctor Melesio Cuén murió en un asalto? Esto dice la FGR

La Fiscalía de Sinaloa dijo que el asesinato de Héctor Melesio Cuén ocurrió en una gasolinera tras la declaración falsa de Fausto Corrales, según la FGR. (Foto: Captura de video)

Fausto Corrales, testigo clave del asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, inventó una trama que entorpeció la investigación del caso.

Tras las declaraciones de Fausto Corrales, quien fue detenido el 19 de agosto pasado, la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, encabezada por Sara Bruna Quiñonez ‘cuadró’ las investigaciones del homicidio de Héctor Melesio Cuen a los dichos falsos.

Así lo advierte un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) al que El Financiero tuvo acceso.

“Este fue un evento que la Fiscalía de Sinaloa investigaba y su versión de los hechos, así como el testimonio de Corrales, llevan la misma línea de investigación (cuyo montaje quiso hacer pasar el caso como un asalto), la cual es contraria”, señala el documento.

De acuerdo con el expediente, la FGR tiene claro el mal actuar de las autoridades de Sinaloa. Incluso, la Fiscalía General de la República acusó ante un juez que la investigación de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén presenta varias irregularidades.

Según consta en el expediente CLN/UEHD/007070/2024/CI, la indagatoria fue desaseada, sin rigor científico y con prácticas banales y retrógradas.

¿Quiénes han sido detenidos por las fallas en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén?

A más de dos años del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y pese a las irregularidades encontradas en la investigación de las autoridades estatales, ningún empleado o extrabajador ha sido detenido.

Resalta el caso de la exfiscal de Sinaloa, quien difundió la versión del homicidio en la gasolinera. Sara Bruna Quiñónez Estrada renunció a la FGE el 15 de agosto de 2024, un día después de que la FGR presentó las inconsistencias en la investigación de manera pública.

La renuncia de Sara Bruna Quiñonez fue acompañada por una publicación en redes sociales en la que la ahora exfuncionaria señaló que “se hicieron las cosas bien” y que dejaba el cargo para “no entrar en controversias que puedan afectar la carpeta de investigación”.

Además de la exfiscal, las autoridades no han detenido a José Rosario Heras López, conocido como ‘El Comandante Chayo’, un comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, con más de 20 años en la corporación, que habría sido uno de los escoltas que entraron con él al Rancho Huertos del Pedregal.

Otro de los cabos sueltos del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y del asesianto de Héctor Melesio Cuén sería Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal general de Sinaloa.

Una acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios de Sinaloa establece que Castro Saavedra tiene presuntos nexos con ‘Los Chapitos’.

Según el Departamento de Justicia de EU, Castro habría cobrado unos 11 mil dólares al mes por proteger al Cártel de Sinaloa de detenciones.