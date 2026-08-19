Detienen a Fausto ‘N’, chofer de Héctor Melesio Cuén y testigo del secuestro del ‘Mayo’ Zambada

De acuerdo con las investigaciones, Fausto “N” habría acompañado a Melesio Cuén a la reunión en la que Ismael Zambada sería secuestrado. (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 19 de agosto sobre la aprehensión de Fausto “N”, señalado como posible implicado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrido en julio de 2024.

La dependencia señaló que se trata del chofer de Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado en la víspera del secuestro del Mayo.

La detención fue realizada este miércoles en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) e INTERPOL, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La FGR señaló que la aprehensión se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por un juez de control federal, por la probable intervención de Fausto “N” en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, así como por falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

¿Qué se sabe de Fausto ‘N’, chofer de Héctor Melesio Cuén?

De acuerdo con las investigaciones, Fausto “N” habría acompañado a Melesio Cuén a la reunión en la que Ismael Zambada sería secuestrado, además de que habría presenciado los hechos.

Posteriormente, según la FGR, el detenido habría incurrido en una serie de contradicciones en sus declaraciones y omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, presuntamente con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a las autoridades, lo que habría obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.

La FGR indicó que la aprehensión permite avanzar en una de las líneas de investigación del caso, al que calificó como complejo y que, de acuerdo con la institución, ha trascendido a la soberanía y seguridad nacional del país.

La Fiscalía señaló que estos resultados son producto del trabajo de los agentes del Ministerio Público de la Federación encargados de la investigación, quienes, aseguró, han actuado bajo los principios de objetividad, debida diligencia, respeto al debido proceso y profesionalismo.

Finalmente, la institución recordó que Fausto “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.

¿Qué se sabe sobre el presunto secuestro de ‘El Mayo’ Zambada?

El pasado 25 de julio de 2024, se reportó que Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos en una avioneta en la que viajaba también Joaquín Guzmán López,

Tras aterrizar y ser capturado en un aeropuerto cerca de ‘El Paso’, Texas, ‘El Mayo’ Zambada comenzó su proceso ante la justicia estadounidense mientras afuera las autoridades develaban de a poco una traición, y que uno de los narcotraficantes más legendarios de la historia fue víctima de los niños que vio crecer.

Un día después, el viernes 26 de julio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió calma para confirmar la información, aunque la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, admitió que México no tuvo nada que ver en la captura.

Ese mismo día, Zambada fue llevado ante un juez en El Paso, donde se declaró no culpable por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero mientras se abordaban las versiones de una posible negociación para ser arrestado.

El sábado 27 de julio, mientras las autoridades desplegaban a elementos de seguridad en Sinaloa, la defensa del ‘Señor de la Montaña’, encabezada por Frank Pérez, aseguró que su cliente fue secuestrado a la fuerza por Los Chapitos, tras una emboscada en la que seis hombres lo esposaron y lo llevaron en contra de su voluntad a EU, desmintiendo un posible acuerdo con EU, y señalando directamente a la otra facción del Cártel de Sinaloa por los hechos.