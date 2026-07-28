Le ‘borran’ cargos al ‘Mayo’ Zambada tras cadena perpetua: ¿Cuáles son las acusaciones que desestimaron?

Una jueza del Distrito Sur de EU desestimó cuatro cargos contra el Mayo Zambada, que fue sentenciado el pasado 23 de julio (Foto: EFE/ Jane Rosenberg)

La justicia de Estados Unidos cerró uno de los procesos penales que seguían abiertos contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, luego de que el fundador del Cártel de Sinaloa fuera sentenciado a cadena perpetua en Nueva York.

Una jueza federal del Distrito Sur de California desestimó los cargos que enfrentaba el narcotraficante mexicano en San Diego, lo que significa que ese caso no podrá ser presentado nuevamente en esa jurisdicción. La decisión también dejó sin efecto la orden de arresto emitida en el expediente.

¿Qué cargos fueron desestimados contra ‘El Mayo’ Zambada?

De acuerdo con documentos judiciales de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, la jueza Dana M. Sabraw aprobó la solicitud presentada por la Fiscalía estadounidense para retirar la acusación penal en contra de Zambada García.

El caso incluía cuatro cargos: participación en una empresa criminal continua, conspiración para traficar metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, así como lavado de dinero relacionado con actividades del narcotráfico.

En la orden firmada por la jueza, se establece que la acusación fue desestimada únicamente en lo que respecta a Ismael Zambada García y que la orden de arresto vigente en su contra quedó retirada.

La solicitud de la Fiscalía fue presentada después de que el juez federal Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, dictara una sentencia de cadena perpetua contra ‘El Mayo’, tras declararse culpable de cargos relacionados con delincuencia organizada en ese tribunal.

¿Por qué desestimaron cargos contra ‘El Mayo’ Zambada?

La desestimación del caso en California no modifica la condena impuesta a ‘El Mayo’ en Nueva York.

El narcotraficante de 76 años permanece sentenciado a prisión de por vida como resultado del acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses en el proceso federal que enfrentó en Brooklyn.

La Fiscalía estadounidense argumentó que mantener abierta la acusación en California ya no era necesario, debido a que Zambada García fue condenado en otro tribunal federal por delitos vinculados con el crimen organizado.

La acusación presentada en San Diego también incluye a otros integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Ismael Zambada Imperial, alias ‘El Mayito Gordo’; Ismael Zambada Sicairos, alias ‘El Mayito Flaco’; e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ‘El Chapito’. La decisión judicial anunciada esta semana únicamente aplica al fundador del grupo criminal.

Con la resolución de la jueza Sabraw, uno de los procesos penales abiertos contra ‘El Mayo’ quedó formalmente concluido, mientras la sentencia de cadena perpetua impuesta en Nueva York continúa vigente.