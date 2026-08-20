‘Mi hijo es una víctima inocente’, asegura padre de Fausto ‘N’ tras su detención por el caso Melesio Cuén

Víctor Corrales afirmó que la familia confía en que el proceso judicial permita esclarecer la situación de Fausto ‘N’.

“Mi hijo es una víctima inocente, confiamos en la justicia de que todo se aclare debidamente. Lo hemos estado esperando desde hace dos años”, manifestó el diputado Víctor Corrales Burgueño, respecto a la detención de su hijo Fausto ‘N’, quien fuera chofer de Héctor Melesio Cuén Ojeda el 25 de julio, cuando presuntamente acudió a la reunión con Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Huertos del Pedregal.

El también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y fundador del Partido Sinaloense (PAS), comentó que su hijo pasó de ser testigo de un hecho a acusado.

Corrales Burgueño descartó que su hijo haya estado huyendo y detalló que se encontraba viviendo entre Sinaloa y la Ciudad de México, hasta donde acudió a visitarlo el pasado domingo junto con su esposa.

“Fausto llevaba una vida normal, el lunes lo vimos en la Ciudad de México, fuimos a un evento al Senado de la República. Y al día siguiente nos sorprendió a la familia su detención”, agregó el exrector universitario.

Informó que su hijo Fausto se encuentra en los juzgados del penal del Altiplano y afirmó que se le están respetando todos sus derechos.

La fecha de su audiencia aún no se ha fijado, pero la familia Corrales espera que todo se aclare, pues sostiene que Fausto es una víctima y no acusado.

Víctor Corrales Burgueño, diputado y cercano a Melesio Cuén, afirmó que su hijo Fausto ‘N’ es una víctima inocente. (FB Víctor Antonio Corrales Burgueño)

¿Qué dijo Fausto ‘N’ sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén?

La detención de Fausto ‘N’ podría aportar nuevos elementos para esclarecer qué ocurrió el 25 de julio de 2024, día del asesinato de Héctor Melesio Cuén y del presunto secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, a manos de Los Chapitos.

De acuerdo con la declaración que Fausto ‘N’ rindió ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, un día antes del homicidio, Melesio Cuén le pidió que lo llevara a una cita con abogados, ya que no podía manejar debido a una operación.

Aquel 25 de julio, Fausto acudió por Cuén a su domicilio en una camioneta Raptor modelo 2024. Primero se dirigieron a Bacurimí para desayunar, pero al encontrar lleno el establecimiento al que acudieron, compraron pan y continuaron hacia el Condado de San Francisco.

Según su declaración, Cuén tenía previsto reunirse en ese lugar con unos abogados para tratar un asunto legal. Sin embargo, las personas con las que esperaba encontrarse nunca llegaron.

Fausto declaró que, posteriormente, unos hombres arribaron al lugar y se llevaron a Cuén en un vehículo, mientras él permaneció en el sitio. Durante ese tiempo, Angélica Díaz Quiñónez, esposa del exrector, perdió comunicación con él y comenzó a buscarlo entre familiares y conocidos.

Horas después, Cuén regresó al lugar donde se encontraba Fausto y ambos emprendieron el camino de regreso hacia Culiacán. Hasta ahora, no se ha esclarecido con quién se reunió Cuén durante ese lapso ni dónde estuvo.

En el trayecto, Fausto detuvo la camioneta en una gasolinera de La Presita para cargar combustible. De acuerdo con la primera versión de la Fiscalía estatal, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo; uno de ellos habría intentado sacar a Cuén de la camioneta y, durante un forcejeo, se produjeron los disparos.

Fausto ‘N’ declaró que escuchó las detonaciones y trasladó a Cuén a la clínica CEMSI Chapultepec, donde el exrector murió mientras recibía atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

Sin embargo, esta versión fue cuestionada por empleados de la gasolinera, quienes aseguraron que no escucharon disparos ni observaron una motocicleta en el lugar. La Fiscalía también obtuvo videos de las cámaras de seguridad del establecimiento como parte de la investigación.

La versión de ‘El Mayo’ sobre el homicidio de Melesio Cuén

Tiempo después, Ismael ‘El Mayo’ Zambada afirmó en una carta difundida ese mismo año que Cuén fue asesinado en el mismo rancho al que él había sido citado por integrantes de Los Chapitos para resolver un conflicto político.

De acuerdo con la carta del ‘Mayo’, Joaquín Guzmán López fue quien organizó el encuentro para “resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”.

“Me dijeron que además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría presente Iván Guzmán Salazar (otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera)”, indicó Zambada en el documento.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Fasuto ‘N’ de encubrimiento de homicidio y falsedad de declaraciones, al considerar que el ahora detenido habría proporcionado información falsa a las autoridades sobre lo ocurrió ese día.

Al pronunciarse sobre la detención de Fausto ‘N’, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta puede contribuir a explicar los hechos. “Es relevante esta detención (... ayudará) a aclarar lo que pasó”, afirmó durante su conferencia matutina de este 20 de agosto.