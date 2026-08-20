Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 20 de agosto: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 20 de agosto desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 20 de agosto desde Palacio Nacional.

Se espera que en esta conferencia de prensa brinde más detalles sobre el operativo que llevó a la captura de la hija, Marisol ‘N’, pareja sentimental, Lourdes ‘N’, de ‘El Tío Lako’, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

Además, podrían brindar información sobre la llegada de turistas a México durante la temporada del Mundial 2026.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 19 de agosto?

En la mañanera anterior, la presidenta Sheinbaum se refirió a la polémica dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la propuesta de restablecer el seguro de gastos médicos para el personal del máximo tribunal.

La mandataria se posicionó en contra de la propuesta. Mencionó que no estaba de acuerdo con volver a los privilegios, que “se pagan con recursos públicos”.

Además, se posicionó a favor del reconocimiento que hizo Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) a Omar García Harfuch durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Argentina.

Informó que la visita de Harfuch al país sudamericano fue puesta a consideración del gabinete de Seguridad, quienes consideraron que la presencia del funcionario era importante en el evento organizado por la DEA.