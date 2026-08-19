Sheinbaum revela si Fiscalía investiga o no a Marina del Pilar por reunión con supuesto agente del FBI

A finales de julio, la gobernadora de Baja California compartió detalles de su reunión con la persona que le ayudaría con el tema de su visa. (Cuartoscuro).

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tienen información sobre una presunta investigación a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Esto, luego de que un medio de comunicación afirmara que sí hay una investigación en curso y que por lo tanto la gobernadora tendría que pedir licencia para llevar su proceso penal.

“Es un medio de comunicación el que lo dice, nosotros no tenemos otra información oficial; no hay ninguna información, tiene que informarlo la Fiscalía, hasta donde tengo entendido no; es muy difícil con la publicación de un medio, tendría que venir algo oficial”, dijo Sheinbaum tras ser interrogada sobre si era momento de que Marina del Pilar solicitara licencia.

La gobernadora ha estado en el ‘ojo del huracán’ después de que se filtraran audios de sus conversaciones con un agente del FBI.

Al respecto, Ávila ha afirmado en varias ocasiones que fue una trampa que le tendió Jaime Bonilla y que la persona con la que se reunió en diciembre del 2025 le ayudaría a tramitar su visa estadounidense, que le fue revocada a mediados del mismo año.

¿De qué habló Marina del Pilar con el supuesto agente del FBI?

A finales de julio, en una entrevista radiofónica, la gobernadora de Baja California compartió detalles de su reunión con la persona que le ayudaría con el tema de su visa.

Explicó que comenzaron a tener contacto vía telefónica y por mensajería, luego de que Bonilla fuera el intermediario. Incluso le plantearon una reunión en Panamá, pero que esto nunca sucedió.

Lo que sí ocurrió es la reunión de diciembre del 2025, donde Marina del Pilar fue grabada. “Me dijo que era asesor, intermediario del FBI, me pareció un poco extraño, medio raro”, asegura.

“Yo lo recibo y me empieza a hacer diversos planteamientos: cargos, sanciones, cartas, extradición. Yo nada de esto había escuchado y en lo primero en lo que pensé fue en mis hijos. Soy gobernadora y ser humano”, compartió Marina del Pilar.

Agregó que la persona que le ayudaría al trámite de su visa generó todo un contexto, una situación tratando de inducir y generar temor, presión psicológica “para llevarme a una situación que planearon, tan así que llevaba todo para grabarme, para ver mi reacción”, aseguró.