Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 19 de agosto de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 19 de agosto desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la liberación de Gerardo Mérida en EU.
El exsecretario de Seguridad Pública es señalado por EU de tener presuntos nexos con el crimen organizado.
Como parte de los señalamientos, destaca el supuesto pago de al menos 100 mil dólares mensuales para brindar protección y proporcionar información sobre operativos e investigaciones contra integrantes de la organización.
Sheinbaum anuncia inversión de 6 mil 500 mdp para reactivar la cooperativa Cruz Azul en Hidalgo
La presidenta Claudia Sheinbaum y Julio Menchaca, gobernador de Hidago, anunciaron una inversión de 6 mil 500 millones de pesos para reactivar la cooperativa Cruz Azul en Hidalgo.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que “todo parece indicar” que se concretará la extradición de Fernando ‘N’, acusado de huachicol fiscal, y quien es sobrino político del exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda.
- Sheinbaum negó que Andrés Manuel López Beltrán esté ‘en el radar’ de la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el huachicol, luego de que figuras de la oposición pidieran investigar supuestos señalamientos.
- Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que entre enero y julio de este año se realizaron un millón 887 mil 853 cirugías, es decir, 218 mil 176 más que en 2025, un aumento de 12 por ciento.
- Durante la conferencia del 17 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la muerte de los dos mexicanos que fueron reportados como desaparecidos en Colombia tras el terremoto.
- Además, la mandataria hizo un llamado para analizar el caso de Danna Yanina ‘N’, a quien se le acusaa por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio de Dafne Zapata durante un campamento en una escuela militar de Tamaulipas.