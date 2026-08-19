Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 19 de agosto de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia Mañanera desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 19 de agosto desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la liberación de Gerardo Mérida en EU.

El exsecretario de Seguridad Pública es señalado por EU de tener presuntos nexos con el crimen organizado.

Como parte de los señalamientos, destaca el supuesto pago de al menos 100 mil dólares mensuales para brindar protección y proporcionar información sobre operativos e investigaciones contra integrantes de la organización.

Sheinbaum anuncia inversión de 6 mil 500 mdp para reactivar la cooperativa Cruz Azul en Hidalgo

La presidenta Claudia Sheinbaum y Julio Menchaca, gobernador de Hidago, anunciaron una inversión de 6 mil 500 millones de pesos para reactivar la cooperativa Cruz Azul en Hidalgo.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’