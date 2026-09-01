El Cártel de los Reyes se queda sin líder: ¿Qué sabemos del grupo criminal ligado a Cárteles Unidos y dónde opera?

(Fotoarte El Financiero / Cuartoscuro / Departamento de Estado de EU)

El ‘R5’ murió durante un operativo realizado en la ranchería Rodeo del Pinal, en Tocumbo.

La muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, alias ‘El Güicho’ o ‘El R5′, representa un nuevo golpe para el Cártel de Los Reyes, organización criminal con presencia en Michoacán vinculada con los Cárteles Unidos y señalada por las autoridades como responsable de las extorsiones contra productores de aguacate.

Barragán Chávez fue abatido ayer lunes 31 de agosto durante un operativo de las fuerzas federales y estatales en la ranchería Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el ‘R5′ murió junto con otro presunto integrante del grupo después de que los sospechosos agredieran a los elementos de seguridad.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía de Michoacán.

¿Quién era el ‘R5′, líder del Cártel de Los Reyes?

Barragán Chávez escaló dentro del Cártel de Los Reyes después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias ‘La Quiringua’, ocurrida a comienzos de agosto. Entonces fue identificado por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estadounidense como el jefe sicario de una facción de Cárteles Unidos.

En julio de 2023, el Distrito de Columbia lo acusó formalmente de delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

La acusación se hizo pública en julio de 2025, coincidiendo con el anuncio de sanciones del Departamento del Tesoro contra los líderes de Cárteles Unidos, así como con una recompensa ofrecida por Barragán en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP).

De acuerdo con García Harfuch, Barragán Chávez también contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

¿Qué es y dónde opera el Cártel de Los Reyes?

Dicha organización criminal opera principalmente en el occidente de Michoacán. Su nombre proviene del municipio de Los Reyes, una de las localidades donde el grupo tiene mayor presencia.

Su área de influencia abarca, además, los municipios de:

Peribán

Tingüindín

Tocumbo

Cotija

En los últimos meses, las autoridades han reforzado los operativos en esta región ante las denuncias de extorsión dirigidas contra productores, empacadores y transportistas del sector aguacatero.

Las investigaciones del HSI comenzaron en 2019 en Knoxville, Tennessee, tras un accidente automovilístico local que reveló la recuperación de una cantidad sustancial de metanfetamina. El HSI rastreó entonces el tráfico de metanfetamina, cocaína, fentanilo y cocaína hasta México y Barragán Chávez.

Las autoridades estadounidenses determinaron que el ‘R5′ utilizó las ganancias de la venta de estos narcóticos ilegales en Estados Unidos para financiar operaciones de combate contra el CJNG y la proyección de poder en su área de control en Michoacán.

Las ganancias del narcotráfico también se habrían utilizado para adquirir armas pequeñas en Estados Unidos, contratar combatientes locales y mercenarios colombianos, y adquirir armamento pesado como minas terrestres, fusiles calibre .50, vehículos blindados y el uso de drones lanzadores de bombas.

¿Qué relación tiene el Cártel de Los Reyes con Cárteles Unidos?

El Cártel de Los Reyes es considerada una facción de los Cárteles Unidos, una alianza de organizaciones criminales que surgió en Michoacán para disputar territorio al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 20 de febrero de 2025, Cárteles Unidos fue designado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

Meses después, en agosto de ese mismo año, el gobierno estadounidense anunció recompensas por información que condujera al arresto o condena de dirigentes de Cárteles Unidos. Entre ellos estaba Barragán Chávez, por quien ofrecía hasta 3 millones de dólares.