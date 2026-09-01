La explosión de un coche bomba del CJNG que dejó 11 lesionados y 40 casas dañadas

Según el secretario de Gobierno del estado, la explosión del coche bomba dejó 40 casas dañadas. (Foto: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO)

La explosión de un coche bomba frente a la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, dejó alrededor de 40 viviendas dañadas, 11 personas lesionadas y hasta ahora un presunto implicado detenido, informó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

¿Qué daños dejó la explosión del coche bomba en Ojocaliente?

El funcionario explicó que entre las viviendas afectadas hay daños menores, principalmente cristales rotos, portones y partes de herrería, mientras que entre 10 y 15 inmuebles presentan posibles daños estructurales que deberán ser evaluados por especialistas.

Reyes Mugüerza señaló que la mayoría de las viviendas ubicadas en la calle donde ocurrió la explosión del coche bomba se encontraban deshabitadas, de acuerdo con lo informado por vecinos durante un recorrido realizado este lunes por autoridades estatales y municipales.

Además, mencionó que ante los daños, el gobernador David Monreal Ávila ordenó activar de inmediato la Fuerza de Tarea Genaro Codina, integrada por el Ejército Mexicano mediante el Plan DN-III-E, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y las coordinaciones estatal y municipal de Protección Civil.

A este operativo se sumará un Comité Central para atender las afectaciones, con participación de la Secretaría de Obras Públicas del estado, que desplegará cuadrillas de limpieza, maquinaria para retirar escombros y especialistas en estructuras.

La secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui, explicó que los equipos acudirán vivienda por vivienda para realizar un diagnóstico de las afectaciones estructurales.

Las autoridades también anunciaron acciones inmediatas para reparar daños menores, como la colocación de vidrios y la reparación de canceles y puertas. Reyes Mugüerza pidió a los habitantes conservar los recibos de los cristales que hayan comprado para reparar sus viviendas, a fin de que puedan ser considerados en el apoyo acordado con el gobierno municipal.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, general Arturo Medina Mayoral, informó que mediante trabajos de inteligencia las autoridades localizaron un domicilio en la comunidad de Piedra Gorda, donde presuntamente se encontraba uno de los involucrados en el ataque.

El funcionario destacó que durante el operativo fue detenido un hombre que, según la información recabada hasta ahora, habría formado parte del grupo que participó en el atentado ocurrido frente a la comandancia.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que deberá determinar su situación jurídica y proporcionar mayores detalles sobre el caso.

Medina Mayoral agregó que las operaciones de seguridad continuarán durante al menos dos semanas en la región, mientras las autoridades realizan acciones de vigilancia y búsqueda de otros posibles responsables.

También informó que el comandante de la Quinta Región Militar llegó a Zacatecas para reforzar las operaciones en esta zona con personal adicional procedente de otros estados.

Asimismo, el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza informó que las autoridades mantienen seguimiento a las 11 personas lesionadas por la explosión, entre ellas una policía municipal.

La agente ya se encuentra fuera de peligro, mientras que otras tres personas continúan bajo atención hospitalaria, aunque se reportan estables y fuera de peligro.

También, el presidente municipal de Ojocaliente, Jesús Manuel Zambrano Jiménez, agradeció el respaldo del gobierno estatal y señaló que el ayuntamiento trabajará junto con las autoridades estatales para atender los daños ocasionados por la explosión.

El alcalde había anunciado previamente medidas extraordinarias tras el ataque registrado frente a la comandancia municipal.

Las autoridades señalaron que los trabajos de revisión estructural podrían tomar tiempo debido a que deberán analizar cada inmueble antes de determinar las reparaciones necesarias.

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De acuerdo con lo informado durante el recorrido, las actividades escolares y el resto de las actividades en el municipio continuarían con normalidad a partir del martes, aunque las autoridades mantienen activo el operativo de seguridad en la zona.