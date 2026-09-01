¿Hay ventaja para Morena? Así quedan las mesas del Senado y la Cámara de Diputados para el año legislativo

La Cámara de Diputados y el Senado ya tienen presidencias de cara al último año de la legislatura.

La Cámara de Diputados y el Senado de la República definieron a sus mesas directivas en el Congreso de la Unión, con presidencias de la 4T, para el tercer año de la LXVI legislatura que comienza este martes 1 de septiembre.

De cara a un año que estará marcado por las elecciones 2027 y la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, su tarea será clave para el debate legislativo y que se escuchen las voces parlamentarias.

¿Cómo queda la mesa directiva del Senado de la República?

Aunque no vuelve el ‘show’ al Senado con Gerardo Fernández Noroña, la mesa directiva de la Cámara Alta permanecerá encabezada por Morena, ahora bajo la representación del mexiquense Higinio Martínez.

Higinio Martínez será presidente del Senado. (Cuartoscuro)

El único opositor en llegar a la vicepresidencia del Senado es el panista Mauricio Vila, acompañado de la morenista Verónica Noemí Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez, integrante del Partido Verde.

Tres de las ocho secretarias son de Morena: María Martina Kantún, Alejandra Berenice Arias Trevilla y Simey Olvera Bautista.

Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, y Lizeth Sánchez García, del PT, son las otras integrantes de la 4T que integrarán la mesa directiva del Senado.

Mientras, en la oposición aparecen nombres como Gina Geraldina Campuzano, del PAN; Claudia Edith Anaya, del PRI, y Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano.

¿Cómo queda la mesa directiva de la Cámara de Diputados?

Tras el paso de la panista Kenia López Rabdán como presidenta de la Cámara de Diputados, la presidencia en San Lázaro regresa al oficialismo, ahora representada por Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde.

Raúl Bolaños asumió la presidencia de la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro)

Nayeli Arlen Fernández Cruz, también del Verde, acompaña como vicepresidenta junto con Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, y Annia Sarahí Gómez, del PAN.

Las seis secretarías de la mesa directiva en San Lázaro quedaron distribuidas una por partido, sin contar a PAZ y Somos México.

En la alianza oficialista están Julieta Villapando, de Morena; Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Verde, y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del PT.

En la oposición está Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del PAN; Fuenasanta Guerrero Esquivel, del PRI, y Laura Ballesteros, que repite en la mesa directiva como representante de Movimiento Ciudadano.

Morena y aliados conservan la mayoría calificada en ambas cámaras, por lo que es posible que se aprueben distintas iniciativas de la 4T, incluida la prohibición de la doble nacionalidad en gobernadores.