Juanita Guerra Mena: ¿Quién es la senadora del Verde que fue sorprendida en el salón de belleza del Senado?

Juanita Guerra Mena pasó por el PRI y Morena antes de llegar al Partido Verde.

Una nueva polémica se desató en la Cámara Alta, luego de que Juanita Guerra Mena, legisladora del Partido Verde, fuera sorprendida en un salón de belleza dentro del Senado mientras le aplicaban un tinte.

“Aquí viene personal de cámara”, aseguró la funcionaria, quien mencionó que el servicio de peluquería en el salón de belleza en el Senado estaba disponible para múltiples funcionarios, y que no era exclusivo de ella.

El salón de belleza del Senado existe desde el 2007 en la anterior cámara de Xicoténcatl, y para 2011 comenzó en la nueva sede. Aunque fue suspendido en 2018 por Ricardo Monreal, con Adán Augusto López al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se rehabilitó nuevamente a partir de 2024.

Dicho servicio fue clausurado este miércoles, y las acusaciones contra Morena y aliados continuaron de parte de legisladores de oposición, entre ellos Lilly Téllez, del PAN, quien aseguró que no sabía que existía un servicio de este tipo en la Cámara Alta.

Juanita Guerra Mena confirmó que la Jucopo está enterada del servicio, además de que ella paga por los servicios de belleza y que está disponible para distintos trabajadores, con lo que justificó su uso.

¿Quién es Juanita Guerra Mena?

Nacida el 19 de marzo de 1983, Juanita Guerra Mena es senadora del Partido Verde en representación de Morelos.

Aunque estudió Derecho y es abogada con especialización agraria, Guerra Mena tiene experiencia como productora de arroz y agricultora de hortalizas en Cuautla, Morelos, además de que fue representante de la empresa de materiales Don Manuel Guerra Nava, su padre.

Su trayectoria profesional comenzó como síndica en Cuautla, además de que fue secretaria general del Consejo del Patrimonio Histórico de la misma localidad en 2009.

A la par, fue coordinadora para el programa de elaboración de plataforma digital del PRI, partido donde comenzó su carrera política, para que en 2014 fuera nombrada delegada estatal de capacitación del Organismo de Mujeres Priistas en Morelos.

Tras su paso por el PRI, en 2018 logró representar a Morena como diputada federal, cargo en el que se mantuvo hasta 2024 como presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, así como secretaria de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de la comisión de Economía, Comercio y Conectividad.

En 2024, Juanita Guerra Mena dio el salto al Partido Verde, aliado de Morena, como senadora al menos hasta 2027, con iniciativas en materia de medio ambiente, defensa, seguridad y migración, entre otros rubros.