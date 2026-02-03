‘Primera misión’ para Adán Augusto: Coordinará estructura de Morena en Guerrero para elecciones de 2027

Tras decir ‘adiós’ a la coordinación de Morena en el Senado, Adán Augusto López tiene una nueva ‘misión’, y será organizar al partido de cara a las elecciones de 2027 en Guerrero.

Jacinto González Verona, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, confirmó que Adán Augusto López será el encargado de coordinar la estructura morenista para las elecciones de 2027.

El nombramiento, según González Verona, forma parte de un movimiento ordinario en Morena, además aseguró que la dirigencia estatal estaba enterada desde antes de que se anunciara la salida de Adán Augusto López, quién será sustituido por Ignacio Mier como líder de la bancada morenista en la Cámara Alta.

“Por lo regular mandan a alguien de afuera (que no sea de Morena en Guerrero), porque los de adentro andan metidos en sus aspiraciones y se olvidan de la parte estructural”, afirmó Jacinto González Verona, de acuerdo con testimonios recopilados por Quadratín.

En cada elección hay una figura encargada de coordinar al partido, con tal de supervisar la defensa y promoción de las bases. Por ahora, se desconoce si algún otro diputado o senador de Morena se encargará de la gestión del partido en los otros estados que se someterán a elecciones en 2027.

Además, es posible que la operación de Adán Augusto dentro de Morena no solo se limite a Guerrero, sino que su participación sería para la Cuarta Circunscripción Electoral, integrada por Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Guerrero.

¿Adán Augusto López pedirá licencia como senador para ayudar a Morena en las elecciones de Guerrero?

No. Adán Auguato López continuará como senador de Morena; sin embargo, su agenda política se orientará a fortalecer la estructura territorial en regiones de alto padrón electoral.

El trabajo territorial y la organización política serán sus principales tareas de aquí a las elecciones de 2027, aunque continuará como legislador y participará en las discusiones y votación de iniciativas como la reforma electoral.

González Verona mencionó que evaluará la organización del partido y presentará un informe al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pero no participará en asuntos electorales.

Con información de Quadratín.