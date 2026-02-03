Outfit para renunciar: ¿Cuánto cuesta la bufanda Burberry que usó Adán Augusto?

Adán Augusto utilizó una bufanda Burberry durante su discurso de renuncia a la coordinación del Senado de la bancada de Morena. (Foto: Cuartoscuro/Burberry)

Se fue, pero con estilo: Adán Augusto renunció a la coordinación de Morena en el Senado y durante el anuncio utilizó una bufanda de la lujosa marca de moda Burberry, que cuesta algunos miles de pesos.

El extitular de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de AMLO dio a conocer la noticia durante la plenaria del partido el pasado 1 de febrero.

Adán Augusto tiene gusto por restaurantes de lujo y ahora también dejó claro que le gustan las marcas lujosas para vestir sin importar el lugar al que acude.

Adán Augusto Adán Augusto López anunció su renuncia a la coordinación de los senadores de Morena mientras portaba una bufanda Burberry. (Foto: Cuartoscuro) (SENADO DE LA REPÚBLICA)

Adán Augusto renuncia a la coordinación de Morena en el Senado

Adán Augusto López decidió convertirse en un “senador más” y dejar el cargo al frente de la bancada de Morena en el Senado.

“Esta es una decisión que, digamos, me conviene, en las últimas horas se abrió la posibilidad de ir y hacer trabajo político electoral rumbo a 2027, cuando toca ahora algo que requiere de tiempo completo como es fortalecer la unidad dentro del movimiento, es algo que a mí me es ajeno (...) hablé con quien tenía que hablar", declaró el legislador.

Augusto López descartó las versiones donde se menciona que Claudia Sheinbaum lo presionó para renunciar, en cambio, aseguró que fue una decisión “meditada y revisada”, versión sustentada con las declaraciones de la presidenta de México, quien aseguró que era un deseo del político mexicano y no una imposición.

En el cargo que deja el tabasqueño se queda Ignacio Mier, a quien Adán Augusto consideró como “el más calificado” para el puesto.

¿Cómo es y cuánto cuesta la bufanda Burberry que usó Adán Augusto?

Adán Augusto dio su discurso muy abrigado y mientras usaba una bufanda de una marca lujosa de moda: Se trató de una Burberry, según una imagen publicada por el periodista Jorge García Orozco.

El producto está disponible en la tienda en línea (y física) con el nombre de Contrast Check Cashmere Scarf, que se traduce como Bufanda de cachemira con cuadros en contraste.

De acuerdo con la descripción del accesorio, se elaboró con un telar que fue construido en Europa a finales del siglo XVIII y con tela que fue lavada en agua de un manantial.

“Es tejida en jacquard (tipo especial de tela) con nuestro motivo de Caballero Ecuestre y el estampado de cuadros Burberry en colores contrastantes. Elaborada en un telar escocés fundado en 1797, la tela se lava con agua de manantial local y se cepilla con cardos, flores secas que se dibujan sobre la superficie de la cachemira para realzar la tela, creando un brillo natural y un acabado ultrasuave”.

La prenda se encuentra disponible en 8 colores distintos, los cuales son:

Gris Marlborough y blanco

Beige arena con blanco

Lazo rosa con gris

Rojo con rojo sangre

Azul tinta con marrón

Verde con arena

Beige arena con marrón

Gris Marlborough con gris carbón

En caso de que quieras lucir la misma pieza que Adán Augusto López en su renuncia a la coordinación de Morena, el costo de la prenda es de $15,600 MXN y cuenta con envío gratis disponible para México directamente con la marca Burberry.

Existen otros sitios de intermediarios como Farftech donde la encuentras en distintos precios, pero no con todos los colores.

El costo empieza a partir de los $11,900 MXN y hasta los $15,490 MXN, pero son piezas únicas dentro de la página web.