Outfit para entregarse al FBI: ¿Cuánto cuesta el chaleco que usó Ryan Wedding en su detención?

Ryan Wedding fue visto con un chaleco, aparentemente de la marca Moncler. (Foto: Instagram @bossryanw / Captura de video / stockx.com).

Ryan Wedding, exatleta olímpico de snowboarding, fue trasladado de México a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Durante su detención, fue visto con una lujosa prenda deportiva: primero en una fotografía publicada en Instagram donde se le ve afuera de la embajada y, posteriormente, al bajar de un avión custodiado por agentes.

Nicolás Maduro usaba Nike durante su arresto; cuando fue detenido, Ismael ‘El Mayo’ Zambada iba vestido con una playera marca Boss; Hernán Bermúdez fue deportado con ropa Asics. Weeding eligió un chaleco deportivo.

El exatleta canadiense participó en los Juegos Olímpicos de 2002, luego se involucró en el narcotráfico y en Estados Unidos es señalado por de tráfico de cocaína y asesinato, de hecho, era uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI.

Wedding estuvo escondido en México por más de una década y llevó su vena deportiva incluso en su último outfit antes de vestir el uniforme de prisión.

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, afirmó Kash Patel, director del FBI.

El chaleco Moncler de Ryan Weeding

Hace unos días, en la cuenta de Instagram @bossryanw apareció un mensaje publicado “por un representante de Wedding”: “He decidido entregarme voluntariamente a las autoridades”. En la imagen se agregaba que el exdeportista caminó a la Embajada de Estados Unidos en México por su voluntad.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la foto de Ryan Weeding en su Mañanera del 27 de enero, donde señaló que no existía ningún indicativo de que la imagen hubiera sido alterada o creada con inteligencia artificial.

Publicación donde un supuesto representante de Ryan Wedding afirma que el exatleta se entregó en la Embajada de EU en México. (Foto: Captura de pantalla).

Wedding fue asegurado el pasado jueves y un día después fue captado en videos tras descender de un avión en el Aeropuerto Internacional de Ontario, en el sur de California: usaba esposas (el accesorio menos deseado), tenis, pantalón de mezclilla, sudadera, gorra de beisbol y el mismo chaleco, aparentemente de la marca Moncler.

De acuerdo con una búsqueda inversa de imágenes, la prenda que porta Ryan Wedding corresponde al modelo Moncler Ragot Down Negro.

El modelo presenta cierre frontal con cremallera, bolsillos laterales, bolsillo en el pecho y el distintivo emblema de Moncler aplicado al frente. Según la ficha técnica disponible en plataformas especializadas, está confeccionado en 100% poliamida, con relleno de 90% plumas de ganso y 10% pluma, una de las combinaciones características de la marca.

Sheinbaum negó que el narcotraficante y exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó "voluntariamente" y que en el país no hay "operaciones conjuntas" en materia de seguridad con Washington. EFE/ José Méndez.

¿Cuánto cuesta un chaleco Moncler?

Actualmente, el chaleco Moncler Ragot, como el de Weeding, se encuentra fuera de stock en tiendas oficiales, aunque aún puede encontrarse en el mercado secundario.

En plataformas de reventa como eBay, el chaleco aparece listado con un precio de 809.99 dólares, lo que equivale aproximadamente a 13,923 pesos mexicanos, según el tipo de cambio referido en el propio anuncio. El precio original marcado era de 899.99 dólares, con un descuento del 10%.

Ryan Wedding al llegar a EU. (Foto: Captura de video).

En tanto, el sitio especializado Editorialist registra un precio de 740 dólares (alrededor de 12,764 pesos mexicanos, al tipo de cambio actual).

En el sitio oficial de Moncler para Estados Unidos, los chalecos se venden en un rango de 1,050 a 4,200 dólares (18,111 a 72,444 pesos mexicanos), dependiendo del modelo, materiales y colaboraciones especiales. El más costoso es el chaleco de cuero napa Geocamo Flight de Moncler + Rick Owens.

Moncler se vende en sitios de alta costura. (Foto: editorialist.com).

Moncler: una marca de lujo que vistió a atletas olímpicos

La elección de la prenda no resulta ajena al pasado olímpico de Wedding. De acuerdo con la boutique Ottodisanpietro, Moncler es una marca de ropa deportiva que se convirtió en “un gigante del lujo con incursiones en la alta costura”.

Moncler fue fundada en 1952 por René Ramillon y André Vincent, y su nombre proviene de la abreviatura de Monestier-de-Clermont, una localidad alpina francesa.

La empresa nació con el concepto de ropa abrigadora de alto rendimiento, diseñadas para “satisfacer las necesidades de los trabajadores de montaña de gran altitud”, dicen en su sitio oficial.

Luego, adquirió notoriedad cuando vistió al equipo francés de esquí alpino para los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble (1968), cuando “el logotipo que representaba la silueta del monte Aiguille, la montaña que se encuentra detrás de Monestier-de-Clermont, fue reemplazado permanentemente por el famoso gallo”.

A partir de los años 2000, bajo la dirección de Remo Ruffini, Moncler redefinió su posicionamiento hacia el segmento del lujo, integrando colaboraciones con diseñadores y desarrollando líneas que combinan técnica, moda y estatus. Destaca su colección de prendas de esquí.

Actualmente, la ropa de Moncler es reconocida por su ligereza, su capacidad térmica y su valor simbólico dentro del mercado de lujo contemporáneo.

Con información de EFE.