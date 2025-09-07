El Rolex de Keanu Reeves apareció en Chile: Así opera el ‘turismo del robo’

El actor Keanu Reeves fue víctima del turismo del robo; su Rolex fue recuperado en Santiago de Chile.

Imagínate esto: el actor de Hollywood Keanu Reeves perdió un Rolex en un robo a su mansión en California. Meses después, ese mismo reloj aparece en un operativo policial a miles de kilómetros, en Santiago de Chile. No es ficción, sino una de las historias reales que revela el reportaje Turismo del robo: Cómo delincuentes saquean mansiones de atletas en EU, de Bloomberg Businessweek México.

El fenómeno involucra a bandas de ladrones chilenos que viajan a Estados Unidos con un solo objetivo: entrar a casas de lujo, llevarse joyas, relojes y efectivo, y después volver a Sudamérica con el botín. La sofisticación de su operación ha puesto en alerta tanto a autoridades estadounidenses como chilenas.

Según la investigación de Bloomberg Businessweek México, los blancos favoritos de estos criminales son estrellas del deporte y del espectáculo. Entre las víctimas están atletas de la NFL como Patrick Mahomes y Travis Kelce, así como el quarterback Joe Burrow, primer pick del Draft 2020 de la NFL, pero también celebridades como Keanu Reeves, a quien le robaron un reloj de colección que terminó recuperado en Chile.

Más allá del morbo por los objetos robados, la ola de robos a jugadores estrella de la NFL y otras celebridades revela cómo una red transnacional de delincuencia organizada ha encontrado un negocio millonario en vulnerar la seguridad de mansiones equipadas con cámaras, sensores y hasta guardias privados.

Y lo más inquietante: en varios casos, los artículos robados no se revendieron en el mercado negro de Estados Unidos, sino que cruzaron fronteras hasta reaparecer en Chile, uniendo los puntos de un mapa criminal que parecía imposible.

¿Qué es el turismo del robo?

El término “turismo del robo” se usa para describir la práctica de bandas que viajan a otro país con el propósito exclusivo de cometer delitos. Según BBW México, en el caso de los grupos chilenos, la clave está en el programa Visa Waiver, que les permite ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa americana.

El turismo del robo es uno de los negocios ilícitos creados por bandas chilenas de delincuentes que roban casas de famosos como Keanu Reeves o Travis Kelce. (Max Guther)

Una vez dentro, hacen inteligencia previa, usan autos rentados para moverse sin levantar sospechas y eligen objetivos: Casas de atletas o celebridades que suelen exhibir su vida en redes sociales o que están fuera de casa por compromisos deportivos o de trabajo.

El método es rápido. En menos de 10 minutos irrumpen, burlan alarmas con inhibidores de señal, usan gas pimienta contra perros guardianes y huyen con relojes de lujo, joyas y efectivo. Después, parte del botín viaja en maletas rumbo a Chile, donde se integra al mercado negro.

El Rolex de Keanu Reeves y el botín de Hollywood

Uno de los casos más sonados documentados por BBW México es el del actor Keanu Reeves, víctima de un robo en su mansión. Entre los objetos sustraídos estaba un Rolex de colección, cuyo valor se estima en decenas de miles de dólares.

El reloj, junto con otras piezas de lujo robadas a celebridades y atletas en Estados Unidos, fue recuperado en redadas de la policía chilena contra estas bandas internacionales. El hallazgo confirmó lo que las autoridades sospechaban: la ruta del botín no terminaba en Estados Unidos, sino que seguía hacia Sudamérica.

Además del Rolex de Reeves, se recuperaron diamantes, collares y relojes pertenecientes a jugadores de la NFL y la NBA. Lo sorprendente es cómo artículos tan llamativos lograron cruzar fronteras sin ser detectados en aeropuertos, gracias a redes logísticas cada vez más afinadas.

De Mahomes a Kelce: Atletas en la mira de los ladrones

El reportaje de BBW México detalla que los deportistas son los blancos favoritos porque viajan constantemente y dejan sus mansiones vacías. Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs, Travis Kelce, ala cerrada y pareja de Taylor Swift, y Joe Burrow, mariscal de campo de los Bengals, han sido víctimas de asaltos bajo este esquema.

Estrellas como Travs Kelce han sido víctimas del turismo de robo en su casa, como le pasó a Keanu Reeves. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock / IA)

Los ladrones se llevan principalmente relojes de lujo, joyas personalizadas, efectivo y accesorios de diseñador. Muchas de estas piezas son difíciles de revender en Estados Unidos, por lo que se trasladan a Chile para ser comercializadas en un mercado negro mucho más tolerante a estos productos.

Chile, el destino final del botín del robo a celebridades

Lo que hace diferente al turismo del robo chileno respecto a otras bandas internacionales es que el botín no se queda en el país donde se comete el crimen. En este caso, gran parte regresa a Chile, donde hay una estructura montada para colocar las joyas en el mercado ilegal.

De acuerdo con BBW México, las autoridades chilenas han desmantelado varias bodegas donde se encontraron objetos provenientes de mansiones en Ohio, California y Texas. Entre ellos, el Rolex de Keanu Reeves y relojes de edición especial de jugadores de la NFL.

Este hallazgo confirma que no se trata de robos aislados, sino de una red transnacional bien organizada, con logística, transporte y contactos para mover objetos de alto valor sin dejar rastro.

¿Cómo se protegen las celebridades de este tipo de robos?

La pregunta que surge es: si estrellas multimillonarias con mansiones fortificadas son víctimas, ¿qué puede hacer un ciudadano común? Según la experiencia recogida en BBW México, incluso sistemas de cámaras y alarmas pueden ser vulnerados.

Algunos consejos que surgen de los casos analizados son:

Evitar compartir en redes sociales cuándo la casa está sola.

Usar sistemas de seguridad con respaldo independiente al wifi.

Contar con seguros especializados en objetos de lujo.

No guardar joyas o relojes de alto valor en casa, sino en cajas de seguridad bancarias.

Aunque estas recomendaciones suenan obvias, el fenómeno del turismo del robo demuestra que incluso quienes parecen más protegidos están expuestos.

El caso del Rolex de Keanu Reeves es solo un ejemplo del turismo del robo que conecta a Estados Unidos con Chile. Lo que parecía un delito local terminó revelando una red internacional que desafía las fronteras y pone en jaque a las autoridades.

Las mansiones de celebridades y atletas se han convertido en vitrinas atractivas para los ladrones, que ven en los relojes de lujo y las joyas personalizadas un pasaporte directo a un mercado negro internacional.

Según Bloomberg Businessweek México, lo que comenzó como robos aislados hoy es un fenómeno global, y mientras no se cierre la puerta de entrada, seguirá creciendo.