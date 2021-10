Keanu Reeves regala a sus dobles Rolex de 10 mil dólares

Si Keanu Reeves se caracteriza por algo es por su sencillez y calidad humana, y esto lo ha demostrado múltiples veces tanto dentro como fuera de escena; a pesar de ser uno de los actores más valuados de Hollywood siempre se ha manejado con un perfil bajo y lejos de las polémicas y críticas, lo que lo ha llevado a ser querido por millones de personas.

Actualmente el actor se encuentra trabajando en la saga de John Wick, donde tiene un equipo de dobles con el que alterna algunas escenas de acción de John Wick 4, y con el cual se siente bastante agradecido, pues lo dejó ver con un gesto que tuvo con los cuatro actores que lo apoyan en escenas de riesgo y son parte esencial de una producción.

Keanu Reeves invitó a cenar a su equipo de dobles (Bruce Lee Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo y Li Qiang) en Le Bistro Paul Bert en París (donde además se grabó esta secuela de la popular saga) para pasar un rato agradable, degustar platillos y además hacerles entrega de un regalo muy especial.

Cada uno de los dobles recibió un reloj Rolex Submariner personalizado, que tiene grabado al inicio ‘The John Wick Five’, el nombre de cada uno y la leyenda ‘Thank you. Keanu. JW4. 2021′; incluso parece que el mismo Keanu tiene su propio reloj grabado para que el ‘The John Wick Five’ (él y los cuatro actores que lo interpretan en escenas de acción) estuviera completo.

Imágenes que circulan en redes sociales de esa noche.

Cada uno de los relojes que regaló Reeves está valuado en aproximadamente 10 mil dólares, es decir, poco más de 200 mil pesos mexicanos. Este presente tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes compartieron en sus cuentas de Instagram el agradable gesto que tuvo el actor con sus compañeros; incluso hay imágenes sonde se ve al actor riendo con sus compañeros de escenario.

Todo ello habla de la cercanía y compañerismo que ha desarrollado con sus compañeros durante las grabaciones de la cuarta entrega de John Wick, que pro lo que se pudo ver, está llegando al final de sus grabaciones, lo que querría decir que próximamente podríamos ver a ‘Los Cinco John Wick’ en acción.