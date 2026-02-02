Ricardo Monreal admite que tiene lista su carta de renuncia: ‘Hay que darle la responsabilidad a los jóvenes’

En julio del año pasado, Ricardo Monreal afirmó que se encontraba en la parte final de trayectoria política y que no buscaría disputar más cargos públicos. [Fotografía. Cuartoscuro]

Tras la renuncia de Adán Augusto López como coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal reconoció que mantiene preparada y firmada su carta de renuncia al liderazgo de la bancada morenista en San Lázaro, aunque aclaró que nadie se la solicitó ni existe una decisión inmediata de dejar el cargo.

El legislador explicó que su postura parte de una convicción personal sobre el ejercicio del poder y el papel de quienes ocupan cargos de dirección dentro de Morena.

Ricardo Monreal precisó que cuenta con un documento de renuncia firmado y listo, el cual mantiene disponible sin intención de provocar escándalos ni tensiones internas.

De igual forma, afirmó que no le ofrecieron dejar la coordinación de Morena, pero que siempre está preparado para hacerlo si así se lo plantean. Indicó que su eventual salida se daría de manera ordenada y sin resistencia, como parte natural del relevo político dentro del partido.

“Siempre tengo mi documento en la mesa, firmado debidamente, sin hacer ningún tipo de escándalos”, afirmó.

Monreal sostuvo que las responsabilidades públicas no deben asumirse como posiciones permanentes y que, cuando una persona deja de ser útil, debe retirarse sin generar conflictos. En ese sentido, afirmó que su permanencia como coordinador no responde a una ambición personal.

Señaló que siempre ha pensado que los cargos son encargos temporales y que aferrarse a ellos deteriora la vida institucional y política.

“Yo ya he dicho en distintos eventos y en distintos foros que somos una generación que está concluyendo su responsabilidad. Yo me estoy preparando para que esta responsabilidad sea desarrollada por jóvenes o por otras personas. No somos indispensables”, afirmó.

¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre la renuncia de Adán Augusto López?

Ricardo Monreal señaló que la renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado respondió a una decisión personal del propio legislador y descartó que se tratara de un episodio de presión política o de conflicto interno dentro de Morena.

El coordinador de Morena en San Lázaro rechazó versiones que apuntaban a que la salida de López Hernández representara un obstáculo para el partido o para la conducción legislativa.

Afirmó que, durante su gestión, el senador tabasqueño mantuvo una participación activa en la negociación política y en el impulso de las reformas consideradas prioritarias.

El diputado sostuvo que Adán Augusto López Hernández siempre puso su mejor esfuerzo en el trabajo parlamentario y que su desempeño no puede calificarse como un problema para Morena. En ese sentido, afirmó que no comparte la práctica de desacreditar a quienes dejan un cargo.

“No creo que haya sido o que sea una piedra en el zapato de nadie. Fue un compañero que siempre puso su mejor esfuerzo en la negociación política para sacar adelante las reformas que el país necesita”, expresó.

¿Ricardo Monreal ya se prepara para el retiro de la vida política?

Las declaraciones actuales se suman a lo que el propio Ricardo Monreal manifestó en julio de 2025, cuando anunció que no volvería a disputar cargos públicos y que su trayectoria política se encontraba en un proceso de cierre tras 47 años en el servicio público.

En esa ocasión, sostuvo que su generación estaba concluyendo su responsabilidad histórica y que correspondía abrir espacio a nuevos perfiles dentro de Morena.

“Yo tengo muchos años en el ejercicio del servicio público y estoy en el proceso final de mi vida pública”, dijo entonces.