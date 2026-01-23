Monreal critica compra de camionetas para ministros de la SCJN: ‘Nuestra filosofía se contradice’

La reciente adquisición de camionetas de lujo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una ola de comentarios y críticas en la opinión pública.

Ante este escenario, el diputado Ricardo Monreal expresó su preocupación, al considerar que este tipo de decisiones contradicen los principios que dice defender el movimiento de la Cuarta Transformación.

El coordinador de Morena en San Lázaro señaló que la ciudadanía tiene razón al cuestionar este tipo de actos, pues los servidores públicos deben ser ejemplo de austeridad y congruencia.

“Nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos”, afirmó. El diputado reconoció que en ocasiones se incurre en excesos y abusos que incluso violan la doctrina política que se ha construido.

No obstante, destacó que el 99 por ciento de los militantes y simpatizantes de Morena cumplen con ese ideario, mientras que un pequeño porcentaje lo distorsiona.

Respecto a si los ministros deberían reconsiderar la compra de las camionetas, el legislador fue cauto y evitó intervenir directamente en decisiones de otro poder.

“Es un asunto de ellos. No me quiero meter con otro poder, porque no quiero que se metan conmigo”, señaló.

Camionetas para los ministros de la Corte

El jueves, los ministros del máximo tribunal del país anunció la compra de una nueva flotilla de nueve camionetas para cada uno de sus ministros, apenas cinco meses después de asumir sus funciones.

“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, informó la SCJN en una tarjeta informativa.

¿Por qué los ministros de la Corte tendrán camioneta nueva?

De acuerdo con el tribunal, la renovación de los vehículos responde a criterios de seguridad institucional, ya que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios para proteger a los integrantes del máximo órgano jurisdiccional.

La actualización incluye nueve camionetas Jeep Cherokee, una para cada ministro, con precios que van de 1 millón 69 mil a 1 millón 777 mil pesos por unidad, sin considerar posibles adaptaciones como el blindaje, precisó la Corte en su comunicado.

¿Qué dijo Monreal sobre el apoyo del Verde y PT en el Congreso?

Sobre una posible ruptura con los partidos que integraron la coalición que llevó a Morena a ganar en las elecciones de 2018 y 2024, Monreal aseguró que sin el Partido Verde ni sin el Partido del Trabajo “posibilidades de reformas constitucionales”.

“Si no hay entendimientos ni acuerdos, hay riesgo de que no se presente la reforma electoral”, dijo a medios de comunicación.

Con información de Quadratín