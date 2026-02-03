‘Nos despojaron de nuestro vehículo’: Asaltan en Guerrero a diputado de Morena, Juan Carlos Barragán

Juan Carlos Barragán fue asaltado saliendo de una carretera en Zihuatanejo, Guerrero, mientras estaba de viaje con su familia.

Juan Carlos Barragán Vélez, diputado local de Morena en Michoacán, informó que le robaron su auto tras un asalto en carretera en Zihuatanejo, Guerrero, el lunes 2 de febrero, mientras viajaba junto con su familia.

“Nos despojaron de nuestro vehículo y de todas nuestras pertenencias, incluidos nuestros teléfonos”, escribió en sus redes sociales Barragán Vélez, quien aseguró que el robo fue con violencia.

El diputado local agradeció a dios que él y su familia están bien físicamente, “y eso es lo único que realmente importa”; sin embargo, admitió que el susto y el miedo “no se borran fácil”,

“No es necesario explicar lo que se siente tener un arma apuntándote, ver a tu familia amenazada, sentir esa impotencia y pensar en lo frágil que puede ser la vida en un segundo”, explicó el funcionario.

Aunque confía que las autoridades “harán su trabajo” y reforzarán la seguridad en la zona, el diputado Juan Carlos Barragán contó cómo fue el asalto que sufrió junto con su familia con la finalidad de desahogarse, así como de crear conciencia y de pedir que no se normalice la violencia.

“Detrás de cada asalto hay familias, niños, personas que cargan con ese miedo mucho tiempo después”, escribió.

Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo para él y su familia tras el hecho violento en Michoacán, del cuál se desconoce si hay algún grupo criminal implicado.

Autoridades de Michoacán y de Guerrero no se comunicaron respecto al asalto, ni anunciaron medidas para la seguridad de Juan Carlos Barragán y su familia.

Tampoco informaron si incrementarán los operativos de seguridad en las carreteras de la zona de Zihuatanejo, localidad donde fue trasladado a un hospital Rubén Granados Vargas ‘El Nene’, líder del Cártel de Los Granados, en la Costa Grande de Guerrero, para morir horas más tarde en una clínica privada en Morelia, Michoacán.

Con información de Quadratín.