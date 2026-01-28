¿Eran del Cártel Santa Rosa de Lima? Detienen a 3 presuntos responsables de la masacre en Salamanca

Autoridades de Guanajuato informaron la detención de tres presuntos responsables de la masacre en Salamanca.

Autoridades de Guanajuato detuvieron a tres personas, presuntas responsables de la masacre en Salamanca que dejó 11 personas muertas y 12 heridas el domingo 25 de enero.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato mencionó que los tres hombres fueron detenidos tras una serie de operativos, derivados de labores de inteligencia y con el apoyo de la Fiscalía General de Guanajuato.

Aún no confirmaron si los detenidos forman parte del Cártel Santa Rosa de Lima, que sería responsable del ataque a balazos que dejó a cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba como una empresa de seguridad privada, muertos.

“Los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan, es decir, una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso”, mencionó la Secretaría de Seguridad de Guanajuato.

Además de estas detenciones, las autoridades de Guanajuato informaron que aún están trabajando para esclarecer la masacre en un partido de futbol en Salamanca, y también reiteraron su compromiso con las víctimas y sus familias.

El Cártel Santa Rosa de Lima, que sería controlado por José Antonio Yépez Ortiz ‘El Marro’, desde la cárcel, no fue mencionado en el comunicado, a pesar de que los informes preliminares lo vinculan con el ataque armado.

La célula criminal del Cártel Santa Rosa de Lima involucrada en la masacre en Salamanca, donde murió ‘Charly’ Moreno, integrante de Encuentro Norteño, sería la de ‘Los Marros’, dedicada al tráfico de droga, huachicol, homicidios y extorsión en Guanajuato, y que estaría liderada por Eleazar Lara Belman ‘El Negro’, objetivo prioritario para las autoridades.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato confirmó que no solo harán labores de contención, sino que la prioridad es la detención, judicialización y sanciones sobre los responsables para que los hechos no queden impunes.

Con información de Quadratín.