Masacre en Salamanca: ¿Cuál es el papel de la familia Lara Belman en el Cártel Santa Rosa de Lima?

Uno de los nombres que cobró mayor relevancia tras la masacre en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas fueron asesinadas, fue el de Mario Eleazar Lara Belman, identificado por autoridades federales como líder de la facción de ‘Los Marros’, vinculada al Cártel Santa Rosa de Lima y señalada como presunta responsable del atentado.

El apellido Lara Belman volvió a surgir seis años después de que se dieran a conocer los arrestos de los hermanos Fabián, alias ‘La Vieja’; Luis Ángel, alias ‘El Tortugo’, y Noé Israel, alias ‘El Puma’, que se realizaron entre febrero y junio de 2020.

De acuerdo con el consultor y especialista en temas de seguridad en Guanajuato, David Saucedo, Mario Eleazar Lara Belman es hermano de dichos integrantes, quienes fueron piezas clave en la fundación del Cártel Santa Rosa de Lima, una organización criminal conformada por redes familiares y comunitarias.

¿Cómo está estructurado el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato?

El Cártel Santa Rosa de Lima cuenta con una base social de apoyo que va más allá de su capacidad armada. De acuerdo con el análisis de David Saucedo, el grupo se arraigó en barrios y comunidades completas, así como en núcleos familiares que simpatizan con su presencia.

Este respaldo se consolidó mediante apoyos locales, obras comunitarias y asistencia directa, factores que generaron lealtades a la agrupación y dificultaron la acción de las autoridades.

“El Cártel Santa Rosa de Lima no funciona como una estructura vertical. Es una confederación de liderazgos locales y familiares que actúan bajo un mismo nombre, pero con distintos grados de autonomía”, explicó Saucedo en entrevista con El Financiero.

La familia Lara Belman tiene su origen en el municipio de Villagrán y en comunidades cercanas a Santa Rosa de Lima. De acuerdo con Saucedo, se trata de una familia extensa que se integró de manera gradual a la estructura criminal del cártel.

“El cártel funciona como empresas familiares. Son primos, hermanos, hijos y sobrinos. Son familias completas las que forman parte de estas estructuras”, explicó el periodista al describir el modelo operativo del grupo.

A pesar de su crecimiento dentro de la organización criminal, la ruptura interna del Cártel Santa Rosa de Lima, entre 2019 y 2020, provocó que la familia Lara Belman no actuara como un bloque homogéneo dentro de la agrupación.

El especialista explicó que, tras el debilitamiento del liderazgo central y el avance de grupos rivales, algunos integrantes optaron por cambiar de bando y se incorporaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cómo fue la ruptura entre los integrantes de la familia Lara Belman y ‘El Marro’?

Uno de los episodios más representativos de esa fractura fue el caso de Noé Israel Lara Belman, alias ‘El Puma’, uno de los cofundadores del Cártel Santa Rosa de Lima y uno de los principales operadores de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, quien actualmente cumple una sentencia de 60 años de presión.

Sin embargo, en marzo de 2019 la difusión de una conversación telefónica entre Noé Israel Lara Belman y Hugo Estefanía Monroy, exalcalde de Cortazar, provocó la ruptura entre ‘El Marro’ y ‘El Puma’.

Ocho meses después de que se diera a conocer dicha conversación, Estefanía Monroy fue asesinado en su empresa de autotransporte. En ese ataque también resultaron heridos su esposa y otros familiares.

Tras la ruptura, ‘El Puma’ se trasladó a Culiacán para buscar integrarse al Cártel de Sinaloa, pero al no lograrlo decidió unirse al Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo rival del Cártel Santa Rosa de Lima, con el que disputa el control de municipios clave como Irapuato, Salamanca y Celaya.

Al poco tiempo de integrarse a la organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, Noé Israel fue arrestado por autoridades federales en San Luis Potosí en junio de 2020. De acuerdo con David Saucedo, este arresto se debió a una traición por parte del CJNG contra el integrante de la familia Lara Belman.

En los primeros meses de 2020, las autoridades federales concretaron el arresto de otros integrantes de la familia Lara Belman en comunidades de Celaya. Entre ellos se encontraba Fabián, alias ‘La Vieja’, identificado como responsable de robos de combustibles en ductos de Pemex en la región del Bajío.

Otro de los capturados por las autoridades federales fue Luis Ángel Lara Belman, alias ‘El Tortugo’, quien mantenía un perfil operativo dentro del Cártel Santa Rosa de Lima. De acuerdo con reportes de seguridad, su función se centraba en tareas logísticas, control territorial y labores de vigilancia.

El caso de la familia Lara Belman ayuda a entender cómo opera el Cártel Santa Rosa de Lima, una organización basada en lazos familiares y liderazgos regionales. La fragmentación interna de esta familia también permite explicar la permanencia del grupo en Guanajuato y el contexto de la violencia registrada en Salamanca.