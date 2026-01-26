¿Quién es ‘Charly’ Moreno de Reencuentro Norteño? Esto sabemos de su presunta muerte en masacre de Salamanca

‘Charly’ Montero, de Reencuentro Norteño, fue una de las presuntas víctimas de ataque en Salamanca (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini).

‘Charly’ Moreno, integrante del grupo Reencuentro Norteño, fue identificado como una de las presuntas 11 víctimas mortales del ataque armado en una cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato.

El domingo, un grupo de sujetos armados irrumpió un partido de futbol en Loma de Flores (municipio de Salamanca) a bordo de tres camionetas y abrió fuego indiscriminadamente contra la gente en el lugar. Diez personas murieron en el lugar y una más en un hospital, mientras que 12 resultaron lesionadas.

De acuerdo con un ejercicio de identificación de las víctimas realizado mediante redes sociales, uno de los fallecidos fue Carlos Alejandro ‘Charly’ Moreno, baterista de la agrupación regional.

El Sol de Guanajuato reportó las condolencias de artistas locales como Ley Kondor, Grupo Norteño Hermanos Ornelas y Conjunto X Panson. El estudio fotográfico local Digital G-Azteka dedicó un montaje de ‘Charly’ en el cielo con un pésame para su familia.

Entre las víctimas, también se identificaron a los hermanos Luis Fernando y Luis Enrique Vázquez Sosa; Alejandro Prieto, exelemento de Tránsito Municipal; Carmen ‘N’, Bryan Gutiérrez, Luis Alberto ‘N’, Martín ‘N’, María Elena ‘N’, José Bernal y Francisco Guevara.

Por el momento, las autoridades no han revelado oficialmente los nombres de las personas asesinadas durante el ataque en Salamanca.

Esto sabemos sobre ‘Charly’ Moreno, víctima de ataque en cancha de futbol

La agrupación La Promesa del Bajío describió a ‘Charly’ Moreno como “un joven que tenía un gran futuro por delante”. El usuario Rammz Aabel lo calificó como “un gran colega del ambiente y sin duda, un gran ser humano”.

“No hay palabras para este suceso”, escribió el grupo Ley Kondor, quien lo describió como “un niño que apenas empezaba desplegar sus alas, con el carisma más grande del mundo”.

Antonio Moreno, identificado como su hermano, lo describió en una publicación de Facebook como "el baterista más chingón de todo el mundo y el mejor jugador de futbol americano“.

Según compartió, su cuerpo estaba programado para llegar la tarde de este lunes: “Son bienvenidos para honrar la memoria de mi hermano y de antemano les agradezco todo el apoyo que le están brindando a mi familia”. Lo velan en su casa.

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, aseguró que el ataque no quedará “impune”. Gerardo Vázquez, fiscal de Guanajuato, dijo que la investigación cuenta con “líneas seguras que vamos a ahondar y que vamos a completar en todos los aspectos”.

“Salamanca es un municipio muy importante en nuestro país que atraviesa una situación complicada, que se ha estado trabajando, pero que esta mesa de trabajo nos va a permitir reforzar todavía más la seguridad”, dijo el alcalde de Salamanca, César Prieto.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cinco de los fallecidos en Salamanca eran presuntamente integrantes de una empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ataque habría sido ejecutado por integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, organización criminal presuntamente liderada por José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’ desde prisión.

Con información de Luciano Vázquez