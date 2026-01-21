Detienen a jardinero de Susana Zabaleta por cortar ramas secas: ‘Ojalá así encontraran rateros’

Susana Zabaleta denunció públicamente la detención de una persona que cortaba ramas en su jardín. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Susana Zabaleta informó acerca de la detención de su jardinero, quien cortaba ramas secas en el jardín de su casa en la CDMX.

La pareja de Ricardo Pérez no solo denunció la aprehensión de uno de los trabajadores que laboraba en su propiedad, también recordó que en más de una ocasión fue víctima del delito de robo en su casa habitación.

Ella ligó los temas al pedir que los policías se esmeraran de la misma forma en la que detuvieron al jardinero para encontrar a los ladrones que entraron a su casa, donde robaron artículos valiosos de Susana Zabaleta.

“Se llevaron a mi jardinero en una patrulla por cortar estas ramas secas de una palma, ojalá así se llevaran o encontraran también a los ladrones que robaron mi casa 3 veces”.

En la historia temporal de Instagram, la actriz Susana Zabaleta también arrobó a Javier López Casarín, alcalde de la Álvaro Obregón, donde está el inmueble donde la famosa vive.

Susana Zabaleta se quejó por la detención de su jardinero.

¿Te pueden detener por cortar un árbol en la CDMX?

Cortar un árbol en la vía pública o en propiedad privada sí puede ser motivo para una detención e incluso para pasar algunos años tras las rejas.

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 345 BIS, asegura que se impone una multa y una pena en la cárcel a quien "derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles“.

La pena por este delito es de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días de multa, lo que equivale a una sanción de entre $56,570 MXN hasta $226,280 MXN.

Pero, la suma se puede duplicar si la tala de árboles sin un permiso se lleva a cabo en las siguientes áreas:

En un área natural protegida

En un área de valor ambiental

En suelo de conservación

En una barranca

En un área verde en suelo urbano

Susana Zabaleta fue víctima de robo en más de una ocasión.

¿Cómo fueron los robos de la casa de Susana Zabaleta?

Uno de los robos a la casa de Susana Zabaleta ocurrió en 2015 cuando ella estaba en el teatro dando una función, mientras un grupo de personas entraron a su propiedad.

De acuerdo con las declaraciones de la actriz, en esa ocasión se llevaron una suma de alrededor de $200,000 MXN y joyas lujosas.

“Me siento vigilada, lo hacían hace tiempo, parece que hubo un trato con alguien porque llegaron directo a la caja fuerte, había dólares ahí y la suma es alta”, reveló ante diversos medios.

Susana Zabaleta fue víctima del fraude ‘La Patrona’, cuando ella estaba de vacaciones junto a su pareja Ricardo Pérez de La Cotorrisa.

La protagonista de Sexo, pudor y lágrimas explicó que una de sus trabajadoras fue extorsionada y ella llevó los objetos de valor al grupo de personas que llevaron a cabo el delito.

“Hace media hora me mandaron un mensaje raro, alguien que no conocía, marco a mi casa y me dijeron que la muchacha que trabajaba en mi casa sacó cosas, no es la primera vez que me pasa”.