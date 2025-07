Susana Zabaleta habla de su salud tras rumores de Francisco Céspedes: ‘No merece ningún respeto’

Susana Zabaleta habló del supuesto diagnóstico de cáncer que reveló Francisco Céspedes, con quien dejó de trabajar por comentarios inapropiados que provocaron que su pareja, Ricardo Pérez, tratara de golpear al músico de origen cubano.

“Cuando tuvo cáncer, la llamaba todos los días. No le voy mandar ningún beso pero no entiendo por qué: Trabajamos juntos, lo hicimos muy bien y, cuando ella tuvo dificultades en su vida, la llamaba todos los días, preocupado por ella”, dijo Céspedes para Ventaneando.

Recientemente, el hijo de Susana Zabaleta, Matías Gruener, desmintió especulaciones sobre el cáncer: “Son puros rumores”, comentó el joven en un encuentro con los medios. Ahora, la propia cantante y actriz cuenta su versión de los hechos.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre el presunto diagnóstico de cáncer?

Luego de que Francisco Céspedes insinuó que Susana Zabaleta tuvo un diagnóstico de cáncer que no fue público, la cantante aclaró en una entrevista para Reforma que nunca hablaría de un tema como ése.

“Es uno de mis mandamientos: no me gusta quejarme, yo no me quejo, no me gusta la gente débil. Yo jamás me quejaría ni haría una campaña de una enfermedad. Soy súper reservada en ese sentido, yo soy una mujer fuerte, me gustan las mujeres fuertes y me gusta que las mujeres débiles se vean reflejadas en mí”, explicó.

Francisco Céspedes interpreta una canción a lado de Susana Zabaleta cuando trabajaban juntos (Foto: Cuartoscuro). (Daniel Augusto)

¿Qué le dijo Francisco Céspedes a Susana Zabaleta?

Luego de explicar que hubo una falta de respeto de Francisco Céspedes, Susana Zabaleta reveló específicamente qué fue lo que le dijo el músico de origen cubano en un escenario de Oaxaca y con el micrófono prendido.

“Alguien me preguntó ‘¿por qué ya no haces gira con con este señor?’. Y dije (que) ya no hago gira porque se comportó de una manera que no me parece la correcta. Tú no le dices a tu compañera, ‘deja de moverte así porque se me para la ve***’”, explicó.

Esto llevó a que Ricardo Pérez la defendiera: “es celoso y no le gusta que me falten al respeto y, para él, fue una falta de respeto. Y sí, gracias a Dios ‘Slobo’ estuvo ahí y todo funcionó perfecto y ya, no hago gira con ellos, y a lo que sigue”, le dijo Zabaleta a Imagen hace algunos meses.

Ricardo Pérez también habla sobre los rumores de cáncer de Susana Zabaleta

Hace unos días, el comediante Ricardo Pérez fue abordado por los medios, quienes le preguntaron al respecto del tema para saber su postura.

De acuerdo con una entrevista, un supuesto conocido del integrante de ‘La Cotorrisa’ le dijo a TVNotas: “Susana le comentó (a Ricardo Pérez) que padeció cáncer de ganglios linfáticos a finales de 2022 y principios de 2023″.

Sobre esto, Pérez expresó: “Tienden a ser pues un guion de pura ficción. Entonces, no sé exactamente de cuál (publicación) me hables, pero yo creo que sí (es falso)“.

El comediante se negó a hablar más sobre el tema: “Igual lo que yo les dijera, van a especular (...). Hasta donde yo sé, realmente la mayoría de las cosas preocupantes que he escuchado de ella, (las publica) alguna revista que se dedique a vivir de a ver cómo hacen que voltee alguien en la caja del súper (...) ¿Qué hago yo hablando de eso?“, concluyó.