Así fue el robo del ‘tanque’, el reloj Cartier de lujo que le quitaron a la actriz Sabine Moussier

'El Kiur' fue uno de los asaltantes que robó un reloj Cartier a la actriz Sabine Moussier.

Un descuido mientras conducía su auto le costó un reloj Cartier y casi la vida a Sabine Moussier. La actriz recibió un balazo que se quedó cerca de sus pulmones.

El asalto a Sabine Moussier ocurrió hace casi 28 años, en Polanco, al poniente de CDMX; sin embargo, la entrevista con ‘El Kiur’, identificado como uno de los delincuentes que participó en el atraco, revivió la historia.

El robo a la actriz se cometió a unos metros de Presidente Masaryk, una de las avenidas más exclusivas de la Ciudad de México, donde, el año pasado, se vio por última vez con vida al rapero colombiano B King y donde también se cometió el homicidio del estilista Miguel de la Mora, de Micky’s Hair.

A continuación te contamos la historia sobre cómo lo vivió Sabine Moussier y lo que reveló ‘el Kiur’ en una entrevista.

Así era el modus operandi de la banda que atacó a Sabine Moussier

Durante una entrevista para el podcast de Osiel Rpower, ‘El Kiur, cuyo nombre no fue revelado, relató que decidió ser pandillero luego de ver la película ’The Warriors’, dirigida por Walter Hill y estrenada en 1979.

A partir de ese momento, él comenzó a consumir drogas y pensaba que “todo lo que fuera hacerle daño a la sociedad, era un orgullo”. Fue así como ‘El Kiur’ empezó a robar carteras y bolsos, así como secuestrar a camiones.

Tiempo después, ‘El Kiur’ y su pandilla entendieron que robar relojes de lujo en la Ciudad de México era una forma más sencilla de obtener dinero.

Por robar un reloj Rolex o Cartier, marca que utiliza Sandra Cuevas, ‘El Kiur’ recibía hasta 100 mil pesos, cifra menor al valor real del reloj, pero suficiente para salir de fiesta, comprar ropa y seguir con su vicio.

De acuerdo con ‘El Kiur’, el ‘modus operandi’ de la banda tenía roles bien definidos para identificar a las personas que portaban un reloj de lujo: Unos integrantes vigilaban a la posible víctima y avisaban a sus compañeros, quienes cometían el asalto.

'El Kiur' narró cómo fue el asalto a la actriz Sabine Moussier. (YouTube: Osiel Rpower)

“Cuando íbamos sobre el reloj, nos poníamos de acuerdo. Ya conocíamos las marcas chidas, y decíamos: ‘Si te quedas por la cartera o si te quedas a robarle otra cosa, ahí te quedas’. Nada más era el puro reloj, no tenías que distraerte”, agregó.

‘El Kiur’ agregó que solo operaban en zonas exclusivas de la Ciudad de México, como Polanco, donde atacaron a Sabine Moussier.

‘No nos daba el reloj’: Así fue el robo a Sabine Moussier según ‘El Kiur’

En el cruce de Gutemberg y Leibnitz, cerca de la avenida Presidente Masaryk, el jefe de la banda de asaltantes tiró una frase que llamó la atención de ‘El Kiur’ y uno de sus cómplices.

“Mira, ahí te va el ‘tanque’”, dijo el jefe en referencia al reloj que portaba la conductora de una camioneta.

Sin pensarlo, ‘El Kiur’ y su compañero entraron en acción. Se acercaron a la camioneta de Sabine Moussier y usaron la pistola para tocar la ventanilla del auto y llamar la atención de la conductora.

De inmediato le pidieron que les entregará su reloj Cartier Tank, pero ella se resistió. “Como no nos daba el reloj, (el cómplice de ‘El Kiur’) le tiró un balazo”.

Tras el disparo, Moussier, diagnosticada con la enfermedad de Lyme, “se espantó gacho. Imagínate, adentro del carro se oye dos veces más fuerte el balazo”.

Luego de dos disparos, la actriz cedió y entregó el reloj. Los delincuentes huyeron con el reloj Cartier.

Pese al éxito en el asalto a Sabine Moussier, los integrantes de la banda de asaltantes ‘ya traían cola’ y fueron detenidos tiempo después del robo. En el caso de ‘El Kiur’, él fue detenido y encarcelado por por otro robo; sin embargo, durante su reclusión lo identificaron como uno de los responsables del ataque a la actriz.

Sabine Moussier relata su asalto: ‘Te agarran cuando estás distraída’

La actriz contó su versión del asalto en Polanco en una entrevista con la revista TvyNovelas.

De acuerdo con su versión, la actriz se dirigía a una sesión de bronceado, antes de asistir a un ensayo de la obra ‘Blancanieves’.

Moussier, quien reveló que sufrió una agresión sexual de parte de un actor, relató que tenía la costumbre de mantener su distancia respecto al auto de enfrente para huír si era víctima de algún ataque. Sin embargo, esa ocasión la actriz frenó y las cosas que llevaba en su regazo se cayeron por lo que se agachó y no se dio cuenta del momento en el que se acercaron los asaltantes.

Cuando levantó la cabeza, Sabine Moussier notó que le tocaban la ventana del auto con una pistola y le pedían su reloj.

“Dicen que siempre te agarran cuando estás distraída... Entonces me pegan con la pistola y me dicen: ‘tu reloj’”, contó. “Instintivamente”, la actriz vio un espacio e intentó huir, pero los asaltantes dispararon dos ocasiones. Una bala le pegó en el hombro y la otra le pasó en medio de las piernas.

“Nada más dices: ‘Chin, ya me dieron’, y claro, cuando volteas ya tienes todo lleno de sangre”, explicó Sabine Moussier, quien entregó el reloj y esperó a que llegara la ambulancia para auxiliarla.

Al recibir atención médica, el personal médico le explicó que la bala quedó alojada a unos centímetros de sus pulmones.

¿Cómo es el reloj Cartier Tank que robaron a Sabine Moussier?

El Cartier Tank es uno de los modelos de relojes más famosos de la marca. Se caracteriza por mostrar la hora en números romanos y su forma cuadrada. Este modelo es tan iconico que marcas como Anne Klein, que usa la senadora Andrea Chávez, toman referencia de su silueta.

Se trata del tercer reloj de pulsera icónico de Cartier, inspirado en el modelo Santos, y se lanzó en 1919.

Uno de los modelos más conocidos de Cartier Tank. (www.cartier.mx)

Con los años, el reloj ha evolucionado y sus precios van de los 75 mil al millón 150 mil pesos actualmente. Algunos modelos utilizados por celebridades se han vendido en casi 380 mil dólares en subasta.

El modelo para mujeres es más y se caracteriza por un movimiento automático, es decir, no requiere que le den cuerda. Además, cuenta con acabados en oro, plata y adornos de rubíes.