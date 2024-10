Sabine Moussier tiene ‘graves’ problemas de salud: ‘Me he estado rompiendo poco a poco’

Sabine Moussier, exparticipante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024, declaró, en un programa de televisión, tener problemas graves de salud y someterse de manera reciente a diferentes estudios clínicos.

La antagonista de El privilegio de amar se sinceró con otras actrices en una reunión para la tercera temporada del show Secretos de villanas, esto fue lo que dijo.

“Ojalá esto sirve para que todo mejore y saber que estamos aquí hoy, la vida es ahora, vi doctores, neurólogos, reumatólogos, me he estado rompiendo toda poco a poco, estoy a la mitad de varios diagnósticos, me hicieron biopsias y estoy a la espera de los resultados”, contó Sabine Moussier.

Sabine Moussier podría tener una enfermedad autoinmune. (Foto: Instagram @sabineoficial)

“Desde hace un año se me empieza a poner el cuello tieso, yo no entendía, sentía dormido, entumido, hormigueo en las manos, sensaciones diferentes, me mandaron al hospital de emergencia, fui a ver a un doctor, me pedía que volteara y casi no podía, resulta que se me fue la memoria”, explicó la famosa.

“Solo le pido a Dios estar fuerte para mis hijos y mi mamá, gracias a ellos yo me levanto, salen estas ganas de vivir”, detalló la villana de telenovelas.

¿Qué enfermedad podría tener Sabine Moussier?

Uno de los primeros diagnósticos recibidos de los médicos ante los problemas de salud de Sabine Moussier fue de esclerosis múltiple.

“Es una enfermedad que ataca al sistema nervioso y la médula espinal, tiene muchos síntomas distintos como empezar a ver doble, falta de visión, dolor, debilidad, mucho dolor”, narró la exparticipante de La Casa de los Famosos México, porque comparte numerosos síntomas con esta enfermedad.

¿Qué es la esclerosis múltiple, enfermedad que padecería Sabine Moussier?

Tras la declaración de la actriz de telenovelas mexicanas, en los comentarios del video, al menos, usuarios de YouTube se preguntaron acerca de la esclerosis múltiple.

Esta es una enfermedad autoinmune, de acuerdo con Medline plus, sitio especializado en temas de salud.

Relacionado con las causas, la misma página web menciona lo siguiente: “No se sabe exactamente qué causa el padecimiento. La creencia más frecuente es que es causada por virus, un defecto genético o ambos. Los factores ambientales también pueden influir.”

Los síntomas de la esclerosis múltiple son bastantes, comparado con otros padecimientos, pero no todos los casos pueden presentar los mismos problemas, aquí te dejamos la lista publicada por Medline.