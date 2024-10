Temporada 3 de ‘Los Anillos de Poder’: Esto sabemos de la tercera entrega de la serie

‘Un anillo para gobernarlos a todos’. El pasado jueves 3 de octubre terminó la segunda temporada de Los Anillos de poder y no pasó ni una semana desde el estreno del último episodio cuando ya se habla de una tercera temporada de la serie de televisión, esto es lo que sabemos al respecto.

La historia basada en la saga de libros de J.R.R. Tolkien, ambientada en el mismo universo de El señor de los anillos, continuó con el desarrollo de personajes como Elrond, Gil-Galad, Galadriel y Sauron, mientras los tambores de guerra suenan en el horizonte.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los showrunners J.D. Payne y Patrick Mckay del programa de TV trabajan en el desarrollo de una nueva entrega desde hace tiempo (sin precisarlo), especialmente porque, según lo publicado, los nuevos episodios se escribieron incluso antes del debut de Los anillos de poder.

Galadriel es de los personajes principales de esta serie de Prime Video. (Foto: IMDB)

Jennifer Salke, directora del estudio desarrollador de la serie de televisión, basado en lo dicho por el medio citado anteriormente, contó que la segunda temporada generó más de 55 millones de espectadores y la catalogó como una de las 5 más populares en la historia de la plataforma de streaming a la cual pertenece.

Asimismo, The Hollywood Reporter aseguró que esta historia ambientada en un mundo de dragones, elfos, magos y orcos, está prevista para tener una duración de aproximadamente 50 horas.

Sauron engaña a Celebrimbor para crear los 9 anillos de los humanos. (Foto: IMDB)

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘Los anillos de poder’?

Si bien no se tiene una fecha confirmada para ver el regreso de los personajes de la Tierra Media, podemos tomar como referencia el lapso de tiempo que pasó entre ambas entregas.

La primera temporada de Los anillos de poder llegó en el 2022 y la parte dos se lanzó recientemente, por lo tanto, pasaron dos años entre una y otra, por ello podemos deducir (sin darlo por hecho) que la tercera parte llegará en un punto de 2026.

¿Qué actores y actrices regresa para la tercera temporada de ‘Los anillos de poder’?

A partir de este punto encontrarás espóiler de la trama de la serie de televisión, así que si no estás al día, te recomendamos ponerte al corriente y luego regresar al texto.

Dicho esto, algunos personajes murieron en alguno de los episodios recientemente lanzados, pero otros no y al parecer su historia continuará (si no son despedidos o cancelan su contrato), te dejamos una lista a continuación.

Morfydd Clark : Galadriel.

: Galadriel. Charlie Vickers : Sauron.

: Sauron. Ismael Cruz: Arondir.

Cruz: Arondir. Robert Aramayo : Elrond.

: Elrond. Markella Kavenagh : Nori Brandyfoot.

: Nori Brandyfoot. Daniel Weyman : El extraño.

: El extraño. Cynthia Addai : Reina Miriel.

: Reina Miriel. Lloyd Owen : Elendil.

: Elendil. Owain Arthur: Príncipe Durin IV.

Celebrimbor es el creador de los anillos de poder. (Foto: IMDB)

¿Qué sigue en el universo de ‘El señor de los anillos’?

El universo de El Señor de los anillos no finalizó con El retorno del rey porque vienen más historias a la pantalla grande para contarse.

La guerra de los Rohirrim

Es una nueva película ambientada en el mismo universo de la trilogía original dirigida por Peter Jackson, sin embargo, tiene el formato de anime y su producción es´ta a cargo de Warner Bros y New Line Cinema.

El estreno de La guerra de los Rohirrim está programado para el 13 de diciembre en los cines de Estados Unidos (y seguramente de México), Se ambienta 200 años antes de los hechos iniciados en La comunidad del anillo, además se sitúa en las tierras de Rohan, donde nació el rey Theoden, protagonizado por Bernard Hill, quien murió este 2024.

The hunt of Gollum

Andy Serkis regresa para interpretar a Smeagol en la cinta The hunt of Gollum, la cual, de acuerdo con Variety, su fecha de lanzamiento es en un punto de 2026, pero no se tiene nada confirmado hasta el momento, así que solo queda esperar.

¿Dónde ver la temporada 1 y 2 de ‘Los anillos de poder’?

La primera y segunda temporada de Los Anillos de Poder (un total de 16 capítulos) están disponibles en la plataforma de streaming de Amazon, llamado Prime Video.

En caso de mantenerse el contrato, será en esta aplicación de entretenimiento donde veamos los próximos episodios.