Reabrirán caso de los hermanos Menéndez tras estreno de la serie ‘Monstruos’: ¿Qué pruebas analizarán?

¿Por un show de TV? El pasado 19 de septiembre se estrenó la serie de televisión del caso de los hermanos Menéndez, quienes fueron acusados por el asesinato de sus padres en 1989 y ahora están en prisión, pero desde el lanzamiento de la producción de Netflix, se volvieron mediáticos y ahora se reabrirá la carpeta de investigación.

Esto con el fin de revisar nuevas pruebas en un delito impulsado por la codicia, acusación justificada porque documentos oficiales citan que los meses posteriores al asesinato de Kitty y José Menéndez, tanto Erik como Lyle gastaron en productos de lujo como relojes y joyas.

'Monstruos' narra el crimen real cometido por los hermanos Menéndez. (Foto: Netflix)

¿Qué pasó con el caso de los hermanos Menéndez?

George Gascon, fiscal del distrito de Nueva York, dio unas declaraciones respecto al caso de los hermanos Menéndez el pasado jueves.

En la breve conferencia de prensa aseguró que los abogados defensores solicitaron una anulación de la condena impuesta en 1996, por ello se tomarán en cuenta una carta y presuntas confirmaciones relacionadas con supuestos abusos sufridos por ellos a manos de sus padres.

“Una carta que supuestamente fue enviada por uno de los hermanos a otro miembro de la familia hablando de que él era víctima de abusos, ninguna información ha sido confirmada”, dijo el fiscal, de acuerdo a lo publicado por el medio El Mundo.

“No estamos, en este momento, preparados para decir ni que creemos ni que no creemos esa información, pero estamos aquí para decir que tenemos la obligación moral y ética de revisar lo que se nos está presentando”, señaló Gascon, además, familia de los ahora presos, criticaron la serie de televisión porque ‘victimizó’ a los ‘criminales’.

'Monstruos' es parte de la producción encargada de la serie de Jeffrey Dahmer. . (Foto: Netflix)

La BBC logró acceder a la carta que presuntamente Erik envió a un familiar, donde catalogó a su papá como un abusador.

“He estado tratando de evitar a papá. Todavía está pasando, Andy, pero es peor para mí ahora. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y me está enloqueciendo, cada noche me quedo despierto pensando en que va a entrar. Necesito sacar eso de mi mente”, se lee en el documento.

La nueva audiencia de los hermanos Menéndez se fijó para el próximo 29 de noviembre, donde puede darse otro veredicto o una sentencia diferente, por ahora los dos deben esperar a la revisión de las nuevas pruebas para conocer su futuro y si pueden o no salir de prisión en una fecha próxima.

'Monstruos' "victimizó" a los hermanos Menéndez, según el fiscal de Nueva York que lleva el caso. (Foto: Netflix)

Los hermanos Menéndez criticaron la serie de televisión

Erik y Lyle Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, criticaron la serie de televisión donde se narra su historia.

“Creía que habían quedado atrás las mentiras y las representaciones ruinosas de Lyle, que crean una caricatura de él basada en mentiras horribles y descaradas que abundan en la serie”, señaló la esposa de Erik en sus redes sociales.

“Solo puedo creer que lo hayan hecho a propósito. Con gran pesar digo que creo que Ryan Murphy [creador de la serie] no puede ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin mala intención”, continuó el mensaje en contra de la producción televisiva.

Los hermanos Menéndez fueron condenados a cadena perpetua. (Foto: Netflix)

¿Dónde ver la serie ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’?

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez está disponible en la plataforma de streaming de Netflix y ya puedes planear tu maratón porque se encuentran disponibles todos los capítulos. Te los enlistamos a continuación con sus respectivos nombres.