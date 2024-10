¿Cuál es la historia real de ‘Heartstopper’?: Esto dijo la creadora de la serie de TV

Heartstopper es una serie de televisión que se basa en las novelas homónimas de la escritora Alice Oseman quien, en cuatro volúmenes, narra los hechos vividos por unos adolescentes que buscan su lugar en el mundo y en la sociedad, pero, ¿sabías que la autora se inspiró en una historia real?

Otro de los datos interesantes de esta serie de libros es que surgieron como un pasatiempo en páginas de internet, pero con el tiempo, Oseman decidió darles un formato de texto (y no una especie de cómic) y fue así como en 20216 salió el primer tomo llamado Dos chicos juntos.

Heartstopper tiene tres temporadas (Foto: IMDB)

Este 3 de octubre se estrenó la tercera temporada del programa de televisión y no hay mejor momento para las curiosidades y detalles de la trama juvenil.

Esta es la historia real de ‘Heartstopper’

En la historia que sigue a los personajes Nick, Charlie y compañía en su etapa adolescente en el colegio y la búsqueda de identidad, existe una vivencia real que inspiró a todos los personajes.

Esa experiencia y las anécdotas son de (redoble de tambores...) la propia escritora y así lo contó en un par de entrevistas.

“Ahora tengo 28 años y no llegué a aprender lo que eran esos términos hasta que no entré en la universidad. Y, sinceramente, no los entendí realmente hasta más tarde. Siento que la asexualidad y el arromanticismo son identidades que mucha gente no conoce, buscaba traer esa representación a lo popular”, declaró la escritora famosa a BuzzFeed en agosto de 2023.

Personajes de 'Heartstopper' se basan en la vida de la autora. (Foto: IMDB)

En la misma plática, la también creadora de esta serie de televisión reveló que le hubiera gustado tener ejemplos de personas con la misma angustia y duda que ella, pero lamentablemente no las tuvo.

“Si hubiera visto personajes asexuales cuando era adolescente, habría entendido esa parte de mí mucho antes y me habría ahorrado mucha angustia, dolor y confusión”, explicó Oseman.

Sin embargo, aunque considera que los derechos y libertades de la comunidad LGBT cada vez se respetan más, aún existe odio y discriminación hacia ellos.

“Creo que las cosas mejoraron desde que comencé a escribir Heartstopper, y sin duda han mejorado desde que iba al colegio, pero, todavía hay mucha homofobia, transfobia y acoso, así que estoy segura de que algunas personas se identificarán conmigo y mi obra”, declaró al mismo sitio referido antes, pero en 2022.

Alice Oseman es la creadora d 'Heartstopper'. (Foto: Instagram @aliceoseman)

¿Dónde ver la tercera temporada de ‘Heartstopper’ y cuántos capítulos son?

La tercera temporada ya está disponible para disfrute de todos los fans y al igual que las dos entregas pasadas está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

Como es costumbre de la empresa de entretenimiento, ya están disponibles todos los episodios de la nueva ‘season’ y son los siguientes con sus respectivos nombres.

Capítulo 1 : La declaración.

: La declaración. Capítulo 2 : El hogar.

: El hogar. Capítulo 3 : La charla.

: La charla. Capítulo 4 : El trayecto.

: El trayecto. Capítulo 5 : El invierno.

: El invierno. Capítulo 6 : El cuerpo.

: El cuerpo. Capítulo 7 : Juntos.

: Juntos. Capítulo 8: La separación.

'Heartstopper' tiene tres temporadas, (Foto: IMDB)

¿Qué actores y actrices participan en la serie ‘Heartstopper’?

Las actrices y actores participantes en esta serie de televisión producida por Netflix son los siguientes.

Kit Connor : Nick Nielson.

: Nick Nielson. Joe Locke : Charlie Spring.

: Charlie Spring. William Gao : Tao Xu.

: Tao Xu. Yasmin Finney : Elle Argent.

: Elle Argent. Tobie Donovan : Isaac Henderson.

: Isaac Henderson. Corinna Brown : Tara Jones.

: Tara Jones. Kizzy Edgell : Darcy Olsson.

: Darcy Olsson. Rhea Norwood : Imogen Heaney.

: Imogen Heaney. Jenny Walker: Tori Spring.

¿Qué es la asexualidad y el arromanticismo?

Alice Oseman, creadora de las novelas y la serie de TV Heartstopper se identifica como asexual y arromántica, pero, ¿qué significa?, aquí te contamos.

De acuerdo con la asociación Mejor con salud, en el primer caso se refiere a un individuo que no presenta una atracción sexual hacia nadie.

En el segundo caso, según lo publicado por el mismo sitio, ser arromántico tiene que ver con el hecho de no buscar o desear establecer un vínculo romántico con el resto de las personas.