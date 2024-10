¿Qué pasó con René Franco y la productora de ‘Hoy’?: ‘No es ponerte como lideresa de la moral’

René Franco fue uno de los invitados constantes a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y por ello también tuvo participaciones especiales en otros sitios, entre ellos el programa Hoy, donde la productora Andrea Rodríguez tuvo una charla con él y terminó en una discusión.

El periodista de espectáculos, en el pasado, defendió la estrategia de algunos integrantes del Team Tierra, entre ellos Adrián Marcelo, y al parecer eso fue el causante de la plática con la tía de Andrea Escalona.

Andrea Rodríguez acudió como panelista a 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Foto: Instagram @andy__rodriguez)

¿Qué dijo René Franco de la productora de ‘Hoy’?

René Franco habló de lo ocurrido (presuntamente) en una plática entre ellos dos en un lugar donde coincidieron, sin revelar más detalles del sitio.

“Creo que sí me vetaron (...) Andrea Rodríguez, productora de Hoy, me dirigió unas últimas palabras y fueron ‘ni existes’, eso me hace sospechar que he sido vetado, dice que no, pero yo creo sí (...) ella cree que esto de mi parte es una agresión personal de mi parte”, detalló el pasado 25 de septiembre en el espacio La taquilla.

“Te traen gente que no tenías en la televisora, por negocio debes tener interés y para los patrocinadores, no hay nada de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, los fans y patrocinadores pueden brincar a tu programa de televisión, no para ponerte como lideresa de la moral de 1932, ahuyentas a público nuevo”, inició con la explicación.

Andrea Rodríguez es la productora del programa 'Hoy'. (Foto: Instagram @andy__rodriguez)

“Me parece una irresponsabilidad jugar con un espacio nacional como Hoy y no trabajar con esto, sino en contra de La Casa de los Famosos México, no es adecuado, atrae al aire a una nueva camada de público joven alejado de la televisión, todos los fans de Adrián Marcelo, por ejemplo”, continuó René Franco.

“A mí no me interesa si le caigo mal o él a mí, quiero sustancia, que nos vengan a ver y nos hace el favor de estar ahí, debemos ser generosos, cuando te peleas con alguien, te peleas con sus fans, traté de explicárselo, pero lo tomó como una agresión personal”, mencionó el panelista del reality show.

“Mi opinión es la siguiente (....) de productor a productor no me lo recibió bien, le advertí que operó contra su dinero y de su programa de televisión, lo que más llama la atención del país es La Casa de los Famosos, hasta en otros países, es una oportunidad de tocar al público joven, ellos quieren sintonizarlo al aire”, explicó el presentador de televisión.

“Subió la voz, me insultó, me acusó de cosas, yo no pertenezco a la televisora, yo hablo de una industria, no te ataqué, al final le dije ‘no eres importante’, tu nombre aparece porque eres la productora del programa de TV”, finalizó Franco. Por ahora no existe una respuesta de Andrea Rodríguez.

René Franco fue uno de los invitados de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @renefrancomx)

¿Qué dijo René Franco de Adrián Marcelo?

René Franco habló de las polémicas de Adrián Marcelo y, según sus palabras, le dijo a Andrea Rodríguez lo que debía hacer con la salida del influencer regiomontano.

“Adrián Marcelo daba una gran oportunidad para hablar de machismo, misoginia, pudieron invitar a debatir a todos, a La Mole incluido, se debió de cubrir, pero no”, dijo el conductor de radio.

En el pasado, él criticó la decisión de la cancelación del evento Hermanos de leche en el Pepsi Center WTC, esto fue lo publicado por Franco.

“Cancelaron el show de Adrián Marcelo y La Mole en el centro de espectáculos, esto con el objetivo de no participa en una conversación violeta, no entendieron la conversación ha cambiado y censurar algo de esa manera genera más publicada negativa, no positiva, le va a ir muy bien en otro inmueble”, publicó en X el pasado 24 de septiembre.

Querido Adrián Marcelo y La Mole, les irá muy bien en otro inmueble.



¡Así las cosas amigos! ¡A todo el público persinado doble moral! Aquí hay de todo y para TODOS Y TODES. @adrianm10 @lamolechida @adrianmarcelism #adrianmarcelo #lamole #pepsicenter pic.twitter.com/xcd7rqXX1T — RENE FRANCO (@ReneFranco) September 24, 2024