Xóchitl Gálvez vs. final de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024: ¿Quién tuvo más votos?

No hay plazo que no se cumpla y llegó la final de La Casa de los Famosos México 2024, donde Mario Bezares se convirtió en el ganador de la segunda temporada donde, de acuerdo con los organizadores del reality show, se contabilizaron millones de votos, pero, ¿fueron más que los recibidos por Xóchitl Gálvez en las elecciones presidenciales pasadas?

El domingo 29 de septiembre conocimos al ganador de los 4 millones y uno de los gestos finales de ‘Mayito’ fue darle el premio económico a su esposa Brenda Bezares como regalo de su aniversario 33 de bodas.

Xóchitl Gálvez tiene un habitante favorito para ser ganador de LCDLF 2024. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuál fue la diferencia de votos entre Xóchitl Gálvez vs. la final de ‘La Casa de los Famosos México’?

Xóchitl Gálvez, candidata de los partidos de la oposición en las elecciones de 2024, alcanzó el segundo lugar en las urnas, superó a Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y quedó por debajo de la morenista Claudia Sheinbaum.

La panista, de acuerdo con información compartida por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras realizar los conteos de votos, concluyeron que ella recibió, a nivel nacional, 16 millones 502 mil 697 votos totales.

Sin embargo, se vio superada por la cantidad de personas votantes por alguno de los 4 finalistas de La Casa de los Famosos México 2024.

Galilea Montijo, momento antes de anunciar a Mario Bezares como el ganador absoluto, contó en vivo que los apoyos recibidos fueron 39 millones de votos.

“Quiero agradecer al público, en nombre de todos, de ustedes, ¿recuerdan que les dije más de 37 millones? Esta votación cerró con más de 39 millones de votos con la decisión de los televidentes”, declaró la conductora del programa Hoy.

El ganador de 'La Casa de los Famosos México' se llevó 4 millones de pesos. (Foto: LCDLF).

Es decir, que la diferencia de apoyos recibidos en La Casa de los Famosos México 2024 para decidir al ganador de la producción de Rosa María Noguerón superaron a los simpatizantes de Xóchitl Gálvez por poco más de 22 millones de votos.

Sin embargo, es importante mencionar que en el programa de televisión existió la posibilidad de enviar más de un punto con la suscripción a la plataforma de streaming Vix Premium y cada que Galilea Montijo anunciaba la apertura de las votaciones nuevamente, por lo tanto, la diferencia no es de personas, sino solamente en el número de votos.

Xóchitl Gálvez recibió poco más de 16 millones de votos en las elecciones de junio pasado. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez habla de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024: ¿Qué dijo?

Xóchitl Gálvez publicó un video en sus redes sociales el pasado 28 de septiembre donde habló de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, sin embargo, no lo hizo para criticarla, en cambio, fue para dar su pronóstico de un ganador.

“Me han dicho que si veo La Casa de los Famosos México, la verdad me gustaría, pero los domingos le cumplo al marido y a los hijos, pero viéndolo bien, yo creo que va a ganar Mario Bezares por lo visto en las redes sociales, a mí me encantaría que ganara Karime Pindter, sobre todo porque me mencionó, y ustedes, ¿quién creen que será el ganador?”, finalizó Xóchitl Gálvez en un video posteado en su Instagram el pasado 27 de septiembre.

Xóchitl Gálvez deseaba que Karime Pindter ganara 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @karimepindter)

¿En qué lugar quedaron los finalistas de LCDLF 2024?

‘Mayito’ se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos México, pero, ¿cómo quedaron sus compañeros del team mar?