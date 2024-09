¿Qué harán los finalistas de ‘La Casa de los Famosos’ si ganan el premio millonario?

Gala Montes, Mario Bezares, Karime Pindter y Arath de la Torre son oficialmente los finalistas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, programa de televisión que acabará este fin de semana.

Briggitte Bozzo se convirtió en la última eliminada del reality show de Rosa María Noguerón, por lo que quedó en el quinto lugar y sin posibilidades de llegar a la final para pelear por el premio.

¿De cuánto dinero es el premio de ‘La Casa de los Famosos’ México 2024?

Al igual que en la primera temporada, el o la ganadora de La Casa de los Famosos será acreedor de un premio de 4 millones de pesos, la misma cantidad de dinero que ganó el año pasado Wendy Guevara.

Este dinero únicamente se le otorga a quien quede en el primer lugar del reality show; a pesar de ello el segundo y tercer lugar también recibirán un premio por su participación en el programa.

Esta semana tendrás más tiempo para votar por tu participante favorito de 'La Casa de los Famosos México' 2024 y al que quieras ver como ganador. (Fotoarte: El Financiero) (Especial / Instagram @lacasafamososmx)

La semana pasada se dio a conocer que las y los famosos que queden en los tres primeros lugares se llevarán una motocicleta.

¿Qué harán Gala, Karime, Arath y Mario si ganan los 4 millones de ‘La Casa de los Famosos’?

Hasta este momento se desconoce quién se llevará el premio millonario de La Casa de los Famosos 2024; sin embargo, previo a entrar y durante el programa de televisión, todos compartieron sus ambiciones en caso de ganar.

Karime hará donaciones con los 4 millones de pesos

Karime Pindter, quien se convirtió en la primera finalista de La Casa de los Famosos, luego de que ganó uno de los retos del programa de televisión, compartió antes de entrar al reality show qué haría con los cuatro millones de pesos si gana.

En una entrevista con el programa Vaya Vaya TV, la ex Acapulco Shore explicó que un millón lo donará a una causa benéfica, debido a que quiere ayudar a los gatitos, sin detallar a qué fundación o albergue podría destinar el dinero.

Karime Pindter habló sobre lo que haría si gana el premio de 'La Casa de los Famosos' (Foto: Especial EFweb )

“(Otro millón) para mis jefes, para darles mejor vida, (...) el viaje de su vida o ayudarlos con una casita mejor”, agregó Karime, quien indicó que el tercer millón de pesos lo destinaría para crear una fundación que brinde apoyo a las niñas.

“Quiero hacer una fundación para cumplir deseos a niñas, porque siempre es de que: las ayudamos a estudiar, les damos ropa, pero yo siento que la vida es de experiencia. Así como de cumplirles sus sueños, algo así me gustaría”, comentó.

¿Qué hará Arath de la Torre si gana el premio de ‘La Casa de los Famosos’?

Arath de la Torre aseguró en una entrevista con La Casa de los Famosos México que él usará el dinero con fines personales, ya que quiere guardar los cuatro millones de pesos como un fondo para su retiro.

“Lo más importante para mi es ahorrar para mi retiro. Si tenemos la oportunidad hay que ahorrar, ese dinero quiero dejárselo a mis hijos, para que pueda seguir pagando las escuelas”, compartió el conductor de Hoy.

Recordemos que Arath de la Torre confesó que tiene problemas financieros en una de las emisiones de La Casa de los Famosos, ya que incluso tuvo que vender su auto para poder pagar la colegiatura de sus hijos, por lo que el ahorro es relevante para él.

Arath de la Torre confesó tener problemas económicos en La Casa de los Famosos México. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

El famoso indicó que está consiente de que cuando las personas mueren no se pueden llevar sus bienes materiales; sin embargo, quiere dejarle a sus hijos estabilidad y tener dinero para cuando él ya no pueda trabajar más.

“Quiero decirles a todos que en esta carrera no nos retiran, no tenemos una pensión vitalicia, no hay seguro social, entonces uno mismo tiene que pensar en esas cosas, ojalá y lo logre”, comentó sobre el fin que le daría a su premio si llega a ganar.

Gala Montes apoyará a una fundación de mujeres con cáncer de mama

Durante el debate de La Casa de los Famosos, Gala Montes aseguró que ella debía ganar los cuatro millones de pesos debido a que los destinará a una causa benéfica, ya que donará parte del dinero a una fundación que brinda apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama.

“Me gustaría ganar porque mi más grande sueño es donar un porcentaje a una fundación de mujeres con cáncer de mama llamada FUCAM”, comentó Gala en La Casa de los Famosos.

La mamá de Gala Montes y la actriz se volvieron cercanas a este lugar de que Crista Montes fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015; por lo que la FUCAM les ofreció un tratamiento integral.

Gala Montes es embajadora de la FUCAM, una fundación que apoya y da tratamiento integral a las mujeres que padecen cáncer de mama. (Foto: @galamontes).

Pues la fundación brinda atención y seguimiento a las mujeres que padecen cáncer de mama mediante su unidad hospitalaria de alta especialidad en la Ciudad de México, además cuentan con sedes en Morelos, Oaxaca y Chiapas.

La integrante de La Casa de los Famosos no solo acudió con su mamá durante su tratamiento, sino que se volvió una de las embajadoras de la FUCAM, apoyando y difundiendo información sobre el cáncer de mama.

Por este motivo comentó: “A mí me gustaría devolver una semillita de lo que ellos ayudan donando mastografías, medicamentos y tratamientos de lo cual, los haría testigos si ganara”.

Gala Montes se volvió cercana a la FUCAM, debido a que su mamá le fue diagnosticado el cáncer en 2015. (Foto: Caurtoscuro).

Además, en una transmisión en vivo con Pablo Chagra, Gala compartió que también le gustaría poder llevar a sus familiares de vacaciones y dentro de La Casa de los Famosos aseguró que le gustaría poder comprarse un hogar.

¿Mario Bezares ya sabe en qué gastará los 4 millones de pesos si gana ‘La Casa de los Famosos’?

Hasta ahora, Mario Bezares ha sido el único de los cuatro finalistas que no ha hablado sobre el premio millonario de La Casa de los Famosos, por lo que se desconoce qué podría hacer si gana el reality show.

Mario Bezares bromeó al decir que pagaría sus deudas en caso de ganar 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Especial)

A pesar de ello, antes de ingresar al programa de televisión “Mayito” bromeó con lo que haría si obtiene el premio, debido a que en una entrevista con el portal Posta comentó entre risas que usaría los millones para “pagar sus deudas”.

¿Cuándo es la final de ‘La Casa de los Famosos México’?

La final de La Casa de los Famosos se llevará a cabo este domingo 29 de septiembre. La última gala del programa de televisión comenzará a las 8:30 de la noche y más tarde se conocerá a el o la ganadora.

Y aún tienes la oportunidad de hacer que tu famoso favorito gane, ya que los horarios para votar en La Casa de los Famosos son los siguientes: