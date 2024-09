¿Cuándo fue liberado Mario Bezares? Esto pasó el día que salió de la cárcel por la muerte de Paco Stanley

Hace 25 años las cosas eran muy diferentes para Mario Bezares: En 1999 estaba iniciando una condena en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México tras ser acusado por el asesinato de Paco Stanley. Ahora, se encuentra en la final de La Casa de los Famosos México 2024 como uno de los favoritos para ganar.

Durante su participación en el reality show, donde se ha ganado la simpatía y el cariño de la audiencia, abrió en varias ocasiones su corazón para contar su versión de aquel amargo capítulo en su vida, que comenzó con su detención el 22 de julio de 1999.

Sin embargo, otra de las fechas que quedará marcadas en la vida del autor del ‘Gallinazo’ será el 25 de enero de 2001, pues fue el día que lo liberaron.

Mario Bezares durante su declaración preparatoria en el juzgado 55 del Reclusorio Oriente, en 1999. (Cuartoscuro)

¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel Mario Rodríguez Bezares?

Mario Bezares pasó poco más de un año en la cárcel, desde el 2 de septiembre de 1999 que le dictaron auto de formal prisión y hasta el 25 de enero de 2001 que fue liberado por falta de pruebas.

Después de un juicio que duró alrededor de un año y cuatro meses e incluyó un expediente de 56 tomos y 39 anexos; 40 audiencias y 20 careos; la declaración 76 testigos y los procesados (incluido ‘Mayito’), se otorgó una sentencia en el caso Stanley.

Así fue como el 25 de enero de 2001, tanto Mario como otros inculpados, incluida Paola Durante, obtuvieron su libertad.

Paola Durante y Mario Bezares recibieron auto de formal prisión el 2 de septiembre de 1999. (Cuartoscuro)

Sale Mario Bezares de la cárcel por falta de pruebas: Esto pasó cuando salió

Fue jueves aquel 25 de enero de 2001 que marcó un antes y después en la vida de Mario Bezares, pues recibió la libertad que tenía meses esperando.

Se esperaba que alrededor de las 11 de la mañana, el juez Rafael Santa Ana Solano se presentara en el Juzgado 55 Penal del Reclusorio Preventivo Oriente, donde ya había una multitud de gente tanto dentro como fuera, incluida Brenda Bezares, esposa de ‘Mayito’.

No obstante, se retrasó el anuncio del juez ya que hubo una falla de logística con las copias de la resolución que les serían entregadas a los abogados correspondientes. La impaciencia empezaba a llegar, pues la demora se extendió más de lo usual.

Mario Bezares estuvo en la cárcel alrededor de un año y cuatro meses. (Cuartoscuro / Susana Navarrete)

‘Mayito’ ya ‘tenía porra’ afuera del juzgado con su mamá y esposa: ¿Quién fue a apoyarlo?

Entre las personas que se encontraban afuera del Juzgado 55 aquel día eran María Luisa Bezares y Brenda Jiménez, mamá y esposa de Mayito respectivamente. “Estoy cansada porque no podíamos entrar, hay demasiada gente (…) Venimos a apoyar a Mario porque sabemos que es inocente y que en unas cuantas horas estará en libertad”, aseguró la mamá de Rodríguez Bezares en declaraciones recogidas por Reforma.

”Ahora se verá si realmente existen o no Jueces de consigna, todo esto han sido meses de frustración y de rabia, de impotencia, sin poder hacer nada y lo único que puedo hacer ahorita es estar tranquila (…) el saber de la inocencia de Mario implica su libertad”, aseveró Jiménez.

A las afueras del juzgado se encontraban alrededor de 40 seguidores de Mario Rodríguez Bezares para expresar su apoyo al actor y comediante que esperaba sentencia al igual que Paola Durante, exedecán en los programas de Paco Stanley.

Brenda Jimenez 'Bezares' llegó al Reclusorio Oriente aquel 25 de enero de 2001 con un ramo de flores para Mario Bezares horas antes de que fuera absuelto de los cargos. (Cuartoscuro / Pedro Mera)

¿Cuándo liberaron a Mario Bezares y por qué?

A las 14:22 horas del 25 de enero de 2001, tras la rejilla de prácticas del Juzgado 55, Mario Rodríguez Bezares recibió la noticia de que quedaba en libertad, pues el resolutivo de sentencia señalaba que no se acreditaron los delitos que se le imputaban.

“Estoy feliz y doy gracias a Dios porque es justicia divina”, dijo cuando todavía se encontraba detrás de la rejilla, y fueron cuestión de horas para que el conductor de TV se reencontrara con su familia.

Salió del Reclusorio Oriente alrededor de las 16:45 horas, acompañado de sus familiares que ya estaban esperándolo, al igual que medios de comunicación y seguidores. ‘Mayito’ se detuvo para agradecer todo el apoyo que recibió durante su estancia en prisión, a su equipo legal y a todos los que creyeron en él.

“Gracias, gracias de verdad, porque se acaba de hacer justicia y somos libres, gracias”, expresó emocionado, aunque también esperaba que el asesinato de su amigo, Paco Stanley, no quedara impune. Bezares abandonó el penal a bordo de una camioneta modelo Blazer negra para reunirse con toda su familia.

¿Qué ha dicho Mario Bezares de su estancia en la cárcel?

En una de las dinámicas de La Casa de los Famosos México, Mario Bezares reaccionó a una serie de fotos que van desde su infancia y hasta sus últimos momentos antes de entrar al reality show.

Una de las instantáneas que le mostraron fue a él detenido, pues lo señalaron como el principal sospechoso de la muerte de Paco Stanley, ocurrida a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas el 7 de junio de 1999.

“Es lo más fuerte que he tenido en mi vida. No encuentro palabras para decirte lo mal y lo pésimo que vivimos tanto yo como mi familia. Mi esposa ya se iba a ir porque ya no soportaba las cosas, sucede esta gran desgracia, y se queda conmigo, apoyándome completamente”, expresó.

Además, remarcó en aquella ocasión que su estancia en prisión fue una injusticia, pues él era inocente de lo que se le inculpaba.

“Esto fue totalmente un abuso de poder, alguien que trataron de incriminar de una cosa que no hice. El gran trago amargo de mi vida. Año y medio encerrado por una gran injusticia, y te miro a los ojos, soy una persona totalmente cabal y capaz de decírtelo, no tengo absolutamente nada que ver y se me enjuició”.

Caso muerte de Paco Stanley: ¿Cuándo detuvieron a Mario Bezares?

El 22 de julio de 1999 detuvieron a Mario Bezares y lo mantuvieron en arraigo dentro del Hotel San Juan de la CDMX, pues lo señalaron como uno de los autores intelectuales del asesinato.

Pese a que el conductor de TV solicitó por escrito ante la Juez 15 Penal, Beatriz Elena Moreno Cárdenas, el levantamiento de su arraigo domiciliario, este no le fue concedido, lo cual se le notificó hasta el 17 de agosto de ese mismo año.

Días después lo trasladaron a la agencia 31 del Ministerio Púplico para que un médico legista le hiciera un chequeo, y posteriormente lo ingresaron al Reclusorio Oriente, donde Rafael Guerra Alvarez, Juez 55 Penal, dictó auto de formal prisión a Mario Bezares el 2 de septiembre de 1999.

Mario Bezares y Paola Durante estuvieron encarcelados por el asesinato de Paco Stanley. (Foto: Cuartoscuro / Pedro Mera)

Dictaron auto de formal prisión a Mario Bezares: ¿De qué delitos lo acusaron?

De acuerdo con un documento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Mario Rodríguez Bezares, compañero y amigo de Paco Stanley, fue señalado como coautor material de los delitos de: