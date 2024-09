Paty Navidad reclama a Sabine Moussier por declaraciones en ‘LCDLF’: ‘Si ella vio algo, que lo diga’

Round 2 para Paty Navidad, pero esta vez no es con Anabel Hernández, es con Sabine Moussier a quien envió un mensaje por las declaraciones de la ex participante de La Casa de los Famosos México dichas dentro del reality show.

La actriz pidió a la antagonista de El privilegio de amar que se tome el tiempo para verse de frente y poder arreglar el conflicto sin mayores escalas.

Sabine Moussier insinuó relaciones de Paty Navidad con ejecutivos de una televisora. (Foto: Instagram @sabinne_oficial)

¿Qué dijo Paty Navidad de Sabine Moussier?

Paty Navidad habló con diferentes medios de comunicación que la cuestionaron sobre lo dicho por la integrante del equipo Tierra.

“Me hubiera encantado encontrármela en persona, como debe ser, eso se arregla así como lo hice con Anabel Hernández, en a vida no se puede ir hablando porque se tiene boca, de mí nadie tiene nada que decir (...) ni productores ni ejecutivos que según ella había visto”, declaró la exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Después pidió a Sabine Moussier a platicar con ella y le pidió disculpas públicas, de otra forma procedería legalmente en su contra.

“Le pido que diga qué fue lo que vio, si ella lo vio ya no son rumores, si ella dice que yo me prostituía con los ejecutivos, me diga con cuantos y con quienes para proceder legalmente, yo espero para ir a buscarlos y ponernos de acuerdo en las aciones a tomar (...) ella ofrece disculpas públicas o la demando”, mencionó Paty Navidad en el mismo encuentro publicado en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

“Me molesta porque lo obtenido es por mi trabajo, mi disciplina y mi profesionalismo, todos lo saben, soy una persona con valores, integridad y dignidad, ella no me conoce (...) no hablando mal de ella”, dijo la presentadora de televisión.

Paty Navidad dijo que demandará a Sabine Moussier. (Foto: Instagram @patricianavidad:oficial)

Según las palabras de la famosa, la molestia de la villana de telenovelas mexicanas es por el episodio vivido con un hombre que fue pareja de las dos.

“Me tiene mucho coraje, ella puede hablar, pero me engañaron en una relación de 6 años que yo sí conozco y sé quién es, pero ella no lo vio ni nada, solo habló por teléfono, él es mi amigo, me pide perdón aún y ella trató de vender una historia en lugar de decir que ella se metió en la relación”, contó Paty Navidad.

“Hablamos por teléfono, ella se enojó mucho, le pedí no meterse porque era mi relación, ella le contestó y se victimizó, lo dejó como lo peor como un acosador, pero tan fácil es no contestar, en la vida no hay víctimas, solo cómplices, hay poco amor propio”, finalizó la presentadora de programas de televisión.

Paty Navidad sí conoció a Arturo Beltrán Leyva. Esta es su versión de los hechos. Foto: Cuartoscuro/Especial)

¿Qué dijo Sabine Moussier de Paty Navidad en ‘La Casa de los Famosos México’?

En las primeras semanas de La Casa de los Famosos México, en una conversación entre Sabine Moussier y Adrián Marcelo, la actriz contó lo siguiente.

“Esta persona que se hacía pasar por muy linda, en realidad no lo era, no era mi amiga, tenía muy mala imagen de esa persona, veía a los ejecutivos, era medio (...) yo vi con mis ojos, no sé quién me embarró, y luego aparecían todos llenos de brillantina”, mencionó mientras Ricardo Peralta escuchaba.

“Al año de hablar con una persona me doy cuenta, por mis investigaciones, que andaba con otra persona, yo traté de hablar con ella (...) ella cantaba”, dijo en clara alusión a la relación de Paty con un hombre quien terminó por estar con ella.