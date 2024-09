Ricardo Peralta asegura que hubo una ‘campaña de desprestigio’ para hacerlo quedar mal en ‘LCDLF’

Ricardo Peralta, el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, se llevó una serie de críticas luego de su participación en el programa de televisión, debido a las actitudes negativas que tuvo en el reality show.

Entre los comportamientos más polémicos se encuentran las ocasiones en las que habló mal de la influencer Karime Pindter, quien es una de las integrantes de La Casa de los Famosos favoritas de este momento.

¿Por qué Ricardo Peralta acusó ser víctima de una ‘campaña de desprestigio’?

‘Torpecillo’ habló sobre su participación en el reality show de Rosa María Noguerón en una entrevista que realizó con Luis ‘El Potro’ Caballero, otro de los participantes eliminados de La Casa de los Famosos.

Ricardo Peralta, quien perdió una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales luego de su paso por el reality show, aseguró que pensó que su participación había pasado desapercibida.

“Salgo y me entero de muchas cosas”, comentó Ricardo, quien indicó que desde su perspectiva el discurso de odio que hay en su contra en redes sociales fue generado de manera intencional.

Ricardo Peralta fue el eliminado 7 de La Casa de los Famosos México 2024.

“De pronto sí hubo una campaña de desprestigio en mi contra de un grupo de la comunidad”, dijo el influencer, quien aseguró que quienes lo estaban atacando eran un equipo de personas que apoyan a Karime y que este fue el motivo por el cual se creó la idea de que él odiaba a la influencer.

“Se están aventando una campañota y pues claro, ahora ya tiene sentido también que todo el tiempo yo haya quedado como: ‘odia a Karime, odia a Karime’”, comentó el creador de contenido.

Ricardo Peralta también dejó ver que las personas que apoyan a la ex Acapulco Shore saben cómo manejar las campañas en redes sociales, debido a que “tiene la sapiencia y las herramientas de cómo mover cosas porque han trabajado en la política”.

“Han manejado esta situación como se manejaría una campaña política”, aseguró Ricardo Peralta, quien indicó que él no está molesto con esta situación, debido a que le ayudaron a que más personas lo conocieran.

¿Qué hizo Ricardo Peralta contra Karime en ‘La Casa de los Famosos’?

Luego de estas declaraciones, Ricardo Peralta ha sido muy criticado en redes sociales, debido a que hay quienes indican que el influencer debería aceptar que en ocasiones tuvo actitudes negativas en contra de Karime.

Algunos de los momentos más recordados fue la ocasión en la que la personalidad de televisión aseguró que Karime podía contagiar a Agustín Fernández de alguna Enfermedad de Transmisión Sexual.

“Regresando a sus épocas de Acapulco Shore, sería (Agustín) el paciente cero de gonorrea y sífilis de La Casa de los Famosos México”, comentó en una ocasión con el Cuarto Tierra.

Ricardo Peralta fue señalado por sus comportamientos negativos en contra de Karime. (Foto: EFE/Fa /La Casa de los Famosos México)

En otro momento se burló de la influencer debido a que ella no tuvo la oportunidad de aprender ciertas habilidades como andar en bicicleta, maquillarse o manejar, por lo que aseguró que no sabía “cómo había llegado tan lejos”.

En otro momento, Ricardo Peralta comentó que Karime no tenía habilidades en la cocina y agregó: “va aprendiendo, no sabe ni andar en bicicleta, apenas tuvo que aprender, no sabe ni correr, se quedó en aprender a caminar”.

A pesar de esta situación, tras su salida de La Casa de los Famosos, Ricardo Peralta pidió una disculpa, ya que también creó una polémica al señalar a Arath de la Torre por homofobia.

“Soy un ser humano aprendiendo a vivir la vida y dándose topes porque sí viví un reto muy, muy fuerte”, comentó como parte de sus disculpas.