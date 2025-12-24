‘¿Qué hora es?’, la de detenerlos: Capturan a dos sujetos acusados de robo de relojes de lujo

Los sujetos operaban en la zona de Miguel Hidalgo, son acusados de presuntamente robar relojes de lujo. (Foto: SSC-CDMX)

La ley les llegó justo a tiempo. Dos presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama fueron detenidos este miércoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CDMX, informó que a este par de generadores de violencia se les detuvo gracias a los trabajos de investigación que se llevaron a cabo en las zonas comerciales de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde operaban.

Los detenidos fueron identificados como Ángel ‘N’ y Gilbert Alexis ‘N’, quienes, de acuerdo con las autoridades capitalinas, estarían vinculados con diversos asaltos cometidos bajo un mismo modus operandi.

¿Cómo fue la detención de los dos sujetos?

La captura se llevó a cabo cuando ambos sujetos presuntamente intentaban asaltar a una persona en inmediaciones del Viaducto, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la capital.

Durante la intervención, los policías aseguraron un arma de fuego corta, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y un vehículo con placas de circulación del estado de Durango.

A los detenidos se les aseguraron armas y dinero. (Foto: SSC-CDMX)

Tras su detención, los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que determinará su situación jurídica.

Las investigaciones preliminares señalan que Ángel ‘N’ y Gilbert Alexis ‘N’ podrían estar relacionados con el robo de un reloj de alta gama ocurrido en octubre pasado, así como con un intento de asalto registrado en diciembre, ambos en la misma demarcación.

La SSC-CDMX reiteró que continuará atendiendo las denuncias ciudadanas mediante labores de inteligencia y acciones operativas, con el objetivo de combatir delitos de alto impacto y avanzar en la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz.

Asimismo, en seguimiento a una agresión al interior de un domicilio de la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto en posesión de varias dosis de aparente narcótico y aseguraron un vehículo posiblemente relacionado con el hecho.